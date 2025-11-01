“Parusang Kamatayan at Karapatang Pantao sa Israel-Palestine” Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Itamar Ben Gvir, Ministro ng Seguridad ng Israel, ay muling nanawagan ng parusang kamatayan para sa mga bilanggoing Palestino — isang hakbang na tinuligsa bilang mapang-abuso at labag sa karapatang pantao.
Sa isang kontrobersyal na pagbisita sa isang bilangguan, si Itamar Ben Gvir, Ministro ng Pambansang Seguridad ng Israel, ay muling nanawagan ng parusang kamatayan para sa mga Palestinong nakakulong.
Sa video na kumalat sa social media, makikitang nakatayo si Ben Gvir sa harap ng mga bilanggo na nakagapos at nakaluhod, habang sinasabi niyang “ang kailangan ay parusang kamatayan.”
Tinuligsa ng mga grupo ng karapatang pantao at ng Hamas ang pahayag bilang “fascist” at isang malinaw na paglabag sa mga internasyonal na batas sa karapatang pantao.
Masusing Pagsusuri – : “Parusang Kamatayan at Karapatang Pantao sa Israel-Palestine”
1. Paglabag sa Pandaigdigang Batas
Ang panawagan para sa parusang kamatayan laban sa mga bilanggoing Palestino ay salungat sa mga prinsipyo ng Geneva Conventions, lalo na kung ang mga bilanggo ay hindi dumaan sa makatarungang paglilitis.
Ayon sa Middle East Eye, ang video ay nagpapakita ng mga bilanggo sa “stress positions,” na itinuturing na anyo ng pagpapahirap.
2. Politikal na Motibo
Ang mga pahayag ni Ben Gvir ay lumalabas sa gitna ng mga debate sa Knesset tungkol sa panukalang batas na magpapahintulot ng parusang kamatayan sa mga kasong terorismo.
Ayon sa Palestine Chronicle, ginagamit ni Ben Gvir ang mga bilanggo bilang bahagi ng kanyang kampanya upang palakasin ang suporta mula sa mga hardline na botante.
3. Reaksyon ng Rehiyon
Tinuligsa ng Hamas ang pahayag bilang “fascist” at mapanlinlang, ayon sa Palinfo. Binanggit nila na ang ganitong retorika ay nagpapalala sa tensyon at nagpapakita ng kawalan ng respeto sa buhay ng tao.
4. Kalagayan ng mga Bilanggo
Ang mga Palestinong nakakulong ay nakararanas ng matinding paghihirap, kabilang ang kakulangan sa pagkain, medisina, at komunikasyon. Ayon sa ulat, tinanggal ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tsokolate, radyo, at telebisyon bilang bahagi ng “pagpapahirap.”
Konklusyon:
Ang panawagan ni Ben Gvir para sa parusang kamatayan ay hindi lamang isang isyung legal, kundi isang moral at diplomatikong hamon. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Gaza at West Bank, ang ganitong mga pahayag ay maaaring magdulot ng mas matinding karahasan, at lalong magpahina sa mga pagsisikap para sa kapayapaan.
…………..
328
Your Comment