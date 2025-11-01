Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iniulat na naghahanda ang Israel para sa mas pinaigting na operasyong militar sa Lebanon, dahil sa lumalaking arsenal ng mga missile ng Hezbollah at muling pagbubuo ng kanilang estrukturang pangmilitar na itinuturing na pangunahing banta.
Tumitinding Tension sa Israel–Lebanon Border
Ayon sa ulat ng Israeli Broadcasting Corporation, pinag-aaralan ng Israel ang mga senaryo para sa mas matinding pag-atake sa Lebanon bilang tugon sa umano’y pagpapalakas ng puwersa ng Hezbollah.
Isang hindi pinangalanang opisyal ng Israel ang nagsabi na “bahagyang matagumpay” ang Hezbollah sa muling pagbubuo ng kanilang estrukturang militar.
Iba pang ulat mula sa Israel ang nagsasabing daang-daang short-range missiles ang naipadala mula Syria patungong Lebanon, at ang command structure ng Hezbollah ay muling binubuo.
Hanggang sa oras ng pag-uulat, wala pang opisyal na tugon mula sa Hezbollah sa mga akusasyong ito.
Masusing Pagsusuri – “Hezbollah, Israel, at ang Banta ng Panibagong Digmaan”
1. Pagbabalik ng Tension sa Border
Ayon sa DW News noong Oktubre 2025, muling tumitindi ang sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, labing-isang buwan matapos ang isang ceasefire.
Kamakailan, inatake ng Israel ang isang training camp ng Hezbollah sa Bakaa region, at isang drone strike ang pumatay sa isang kumander ng Hezbollah sa timog Lebanon.
2. Hezbollah’s Missile Threat
Ayon sa PBS News, nagbabala ang Hezbollah na muling magpapakawala ng mga missile kung lalala pa ang operasyon ng Israel.
Ang grupo ay sinasabing nagpapalakas ng arsenal nito sa tulong ng Iran at Syria, na maaaring magdulot ng mas matinding sagupaan.
3. Diplomatikong Panawagan at Pagbabanta
Ayon sa Al Jazeera, nagbabala ang Israel na “walang katahimikan sa Beirut” kung hindi magdi-disarm ang Hezbollah.
Sinabi ni Defense Minister Israel Katz na “patuloy kaming kikilos, at may matinding puwersa.”
Konklusyon:
Ang mga ulat ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng panibagong digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, lalo na kung magpapatuloy ang pagpapalakas ng militar ng bawat panig. Sa gitna ng mga drone strike, missile deployment, at retorika ng pagbabanta, nananatiling mahalaga ang papel ng mga pandaigdigang institusyon sa pagpigil sa eskalasyon.
