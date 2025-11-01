Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang UN Special Rapporteur na si Mai Sato ay mariing kinondena ang 12-araw na digmaan laban sa Iran, tinawag itong isang hayagang paglabag sa Charter ng United Nations, na nagdulot ng matinding pinsala sa mga sibilyan at kapaligiran.
Buod ng Kaganapan: Paglabag sa Pandaigdigang Batas ayon sa UN
Sa kanyang ulat sa Ikatlong Komite ng UN General Assembly, sinabi ni Mai Sato, UN Special Rapporteur on Human Rights in Iran, na ang mga pag-atake sa Iran sa loob ng 12 araw ay hindi kailanman dapat nangyari, at ito ay lumalabag sa mga prinsipyo ng UN Charter.
Binigyang-diin niya ang malawakang pinsalang humanitaryo at ekolohikal na maaaring makaapekto sa buong rehiyon, kabilang ang mga sibilyang nasawi, pagkasira ng imprastraktura, at pag-atake sa mga institusyong sibilyan tulad ng mga ospital, paaralan, at ang Evin Prison.
Ayon sa ulat, humigit-kumulang 1,100 katao ang nasawi, kabilang ang mga kababaihan at bata, sa mga pag-atakeng isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Iran.
Masusing Pagsusuri – Edisyon 13: “UN Charter, Iran, at Pananagutan”
1. Paglabag sa UN Charter
Ang UN Charter ay malinaw na nagbabawal sa paggamit ng puwersa laban sa soberanya ng ibang bansa, maliban kung may pahintulot ng Security Council o bilang self-defense.
Ayon kay Sato, ang mga pag-atake ay hindi dumaan sa legal na proseso, kaya’t itinuturing itong ilegal sa ilalim ng internasyonal na batas.
2. Humanitarian at Environmental Impact
Ang pinsala ay hindi lamang sa buhay ng tao kundi pati sa kalikasan, na maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto sa kalusugan, kabuhayan, at seguridad ng rehiyon.
Ang pag-target sa mga ospital at paaralan ay lumalabag sa Geneva Conventions, na nagpoprotekta sa mga sibilyan sa panahon ng digmaan.
3. Pag-atake sa Evin Prison
Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na bahagi ng ulat ay ang pag-atake sa Evin Prison, isang pasilidad na kilala sa paglalagak ng mga political detainees.
Walang malinaw na paliwanag kung bakit ito tinarget, kaya’t tinawag ito ni Sato na isang “hindi maipaliwanag na hakbang” na maaaring ituring na krimen sa digmaan.
4. Panawagan para sa Imbestigasyon
Nanawagan si Sato sa UN na magsagawa ng independent investigation sa mga pag-atake, at tukuyin ang mga responsable upang mapanagot sa ilalim ng pandaigdigang batas.
