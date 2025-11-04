Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang malawakang talumpati ng Pinuno ng Islamikong Rebolusyon ng Iran noong ika-13 ng Aban 1404, kahapon, batay sa mga opisyal na ulat mula saBalitang ABNA24 News na Balita. Ang talumpati ay tumatalakay sa kasaysayan, ideolohiya, at estratehiya ng Iran sa harap ng pandaigdigang imperyalismo, partikular sa Amerika.
Konteksto ng Talumpati
- Okasyon: Paggunita sa ika-13 ng Aban, Pambansang Araw ng Pakikibaka laban sa Pandaigdigang Imperyalismo.
- Tagapakinig: Libu-libong mag-aaral, estudyante, at pamilya ng mga martir ng digmaan.
- Layunin: Palakasin ang kamalayang pampolitika ng kabataan at ipaliwanag ang likas na alitan sa pagitan ng Iran at Amerika.
Pangunahing Tema at Pagsusuri
1. Pagpapalakas bilang Solusyon sa Problema
- Pahayag: “Ang tanging lunas sa mga problema ng bansa ay ang pagiging malakas sa agham, pamamahala, militar, at motibasyon.”
- Pagsusuri: Binibigyang-diin ang sariling kakayahan bilang pananggalang sa panlabas na banta. Hindi nakatuon sa diplomasya kundi sa internal na kapasidad ng bansa.
2. Alitan sa Amerika: Hindi Taktikal, Kundi Likas
- Pahayag: “Ang alitan sa pagitan ng Iran at Amerika ay hindi pansamantala kundi likas at ideolohikal.”
- Pagsusuri: Itinatakwil ang ideya ng pakikipagkasundo sa Amerika. Ang alitan ay nakaugat sa magkaibang pananaw sa soberanya, relihiyon, at pamumuno.
3. Kasaysayan ng Alitan
- Mga Halimbawa:
- Kudeta ng 1953 laban kay Dr. Mosaddegh
- Pagkubkob sa embahada ng Amerika noong 1979
- Suporta ng Amerika sa digmaan ni Saddam laban sa Iran
- Pagsusuri: Ginagamit ang kasaysayan upang patunayan ang patuloy na agresyon ng Amerika at bigyang-katwiran ang kasalukuyang posisyon ng Iran.
4. Kondisyon para sa Pakikipagtulungan
- Pahayag: “Kung ititigil ng Amerika ang suporta sa Israel, aalis sa rehiyon, at titigil sa pakikialam, saka lamang maaaring pag-isipan ang pakikipagtulungan.”
- Pagsusuri: Mahigpit na pre-kondisyon na halos imposibleng matupad, kaya’t nagpapakita ng pagtanggi sa kompromiso.
5. Panawagan sa Kabataan
- Mga Panuto:
- Palalimin ang kaalaman sa kasaysayan
- Magkaroon ng ugnayan sa Diyos
- Sundin ang halimbawa nina Hazrat Zahra at Zaynab
- Pagsusuri: Pinapalakas ang ideolohikal na pundasyon ng kabataan bilang tagapagtanggol ng rebolusyon.
Ideolohikal na Pundasyon
- Anti-Imperyalismo: Amerika bilang simbolo ng pandaigdigang pang-aapi.
- Islamikong Pananaw: Ang ugnayan sa Diyos ay sandigan ng lakas at tagumpay.
- Rebolusyonaryong Diwa: Ang kabataan ay tagapagmana ng rebolusyon at dapat maging aktibo sa pagtatanggol nito.
Konklusyon
Ang talumpati ay isang matibay na deklarasyon ng ideolohikal na posisyon ng Iran laban sa Amerika. Sa halip na diplomasya, itinataguyod nito ang pagpapalakas ng bansa sa lahat ng larangan bilang tanging paraan upang mapanatili ang kalayaan at soberanya. Ang kabataan ay tinuturing na haligi ng rebolusyon, na dapat palakasin sa espiritwal, intelektwal, at militar na aspeto.
Para sa karagdagang detalye, maaari mong basahin ang ulat mula sa ABNA24 News.
………….
328
Your Comment