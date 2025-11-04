Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bastay sa Le Figaro, maraming sundalong Israeli na bumalik mula sa Gaza ay dumaranas ng matinding trauma—pisikal at emosyonal. Ang kanilang pakikibaka ay hindi natapos sa digmaan, kundi nagpatuloy sa personal na buhay. Marami sa kanila ay hindi makabalik sa normal na pamumuhay, at nakararanas ng Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).
Testimonya ng ilan sa mga Sundalo:
Sintomas ng Trauma:
Pagkabalisa, depresyon, katahimikan, galit, at paghahanap ng kahulugan sa buhay.
Ang ilan ay nagprotesta sa harap ng Knesset (parlamento ng Israel) upang ipahayag ang kanilang kalagayan.
Pagsusuri
1. Pagkakaiba ng Digmaan sa Pisikal at Emosyonal
Ang ulat ay nagpapakita na ang digmaan ay hindi lamang labanan sa larangan, kundi labanan sa loob ng sarili. Ang mga sundalo ay nasugatan hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa.
2. Kakulangan ng Suporta
Ang presensya ng mga sundalo sa harap ng parlamento ay nagpapahiwatig ng kakulangan ng sapat na suporta mula sa estado. Ang kanilang mga pahayag ay sigaw ng tulong, hindi lamang protesta.
3. Pagkakabunyag ng Emosyonal na Katotohanan
Ang sipi mula kay Israel Hayat ay matindi at masakit, ngunit ito ay nagbubunyag ng lalim ng pagdurusa. Ang ganitong pahayag ay bihirang marinig mula sa mga sundalo, lalo na sa mga lipunang militarisado.
4. Pagkakabit ng Trauma sa Moralidad ng Digmaan
Bagaman hindi tahasang binanggit, ang ulat ay maaaring magpahiwatig ng moral na pag-aalinlangan ng mga sundalo sa kanilang ginawa o nasaksihan sa Gaza. Ang trauma ay maaaring bunga ng pagkakabigo sa moral na paniniwala.
Ideolohikal na Tema
Digmaan bilang sugat sa lipunan: Hindi lamang ang mga sibilyan ang biktima ng digmaan, kundi pati ang mga mandirigma.
Katahimikan bilang anyo ng pagdurusa: Ang “katahimikan” na binanggit ay hindi kapayapaan, kundi pagkakulong sa loob ng sarili.
Pagbabalik sa buhay bilang bagong laban: Ang tunay na laban ay pagbangon mula sa trauma, hindi lamang pag-uwi mula sa digmaan.
