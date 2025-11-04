Cambridge: Pagtatapos ng Ugnayan sa NUS bilang Suporta sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang hindi pangkaraniwang hakbang, ang Union ng mga Estudyante ng Cambridge University ay bumoto upang putulin ang ugnayan nito sa National Union of Students (NUS) ng Britanya. Ang desisyong ito ay bunga ng pagkakabigo ng NUS na malinaw na suportahan ang Gaza at ang mga estudyanteng aktibista na lumahok sa mga protesta laban sa digmaan.
Resulta ng Botohan:
1,772 estudyante ang bumoto pabor sa pagkalas
1,284 estudyante ang bumoto laban
Isinagawa ang botohan noong gabi ng Huwebes
Mga Dahilan ng Pagkalas
1. Kakulangan ng Suporta sa Gaza
Inakusahan ang NUS ng pagwawalang-bahala sa mga resolusyon ng mga lokal na unyon na sumusuporta sa Palestine.
Pinuna ang NUS sa pagpili lamang ng mga isyung tumutugma sa sariling agenda, at sa kawalan ng suporta sa mga estudyanteng pinatawan ng parusa dahil sa paglahok sa mga protesta.
2. Banta sa mga Aktibista
Ayon sa ulat, may mga aktibistang estudyante ang tinakot ng NUS na hindi sila papayagang dumalo sa mga opisyal na aktibidad ng unyon.
Itinuturing ito ng mga tagamasid bilang pagpapalala ng tensyon at pagkadismaya sa hanay ng mga estudyante.
3. Suportang Panawagan mula sa Iba’t Ibang Unibersidad
Higit sa 55 student unions mula sa iba’t ibang unibersidad ang lumagda sa isang bukas na liham na humihiling sa NUS na maglabas ng malinaw na posisyon ukol sa digmaan sa Gaza.
Nagbabala sila na kung hindi ito gagawin, maraming unyon ang aalis sa NUS.
Karagdagang Hakbang ng Cambridge
Kasabay ng pagkalas sa NUS, ipinasa rin ng Cambridge Student Union ang isang resolusyon na humihiling sa unibersidad na putulin ang ugnayang pinansyal sa mga kumpanyang sangkot sa paggawa ng armas at okupasyong militar.
Bahagi ito ng malawakang kampanya ng mga estudyante sa nakaraang taon upang ihiwalay ang unibersidad sa mga tagagawa ng sandata at mga institusyong konektado sa okupasyon ng Palestine.
Pagsusuri
1. Punto ng Pagbabago sa Student Activism
Ang hakbang ng Cambridge ay maaaring magsilbing modelo para sa iba pang unibersidad sa Britanya. Ipinapakita nito ang kapangyarihan ng kolektibong tinig ng mga estudyante sa mga isyung pandaigdigan.
2. Pagtaas ng Pro-Palestine Sentiment
Sa mga nakaraang buwan, ang mga kampus sa Britanya ay nakasaksi ng pagdami ng mga protesta at aktibismo na sumusuporta sa Palestine, sa kabila ng mga banta ng parusa at legal na aksyon.
3. Pagkakabaha-bahagi sa NUS
Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng pagkakabaha-bahagi sa loob ng NUS, at maaaring magbunga ng pagbabago sa pamumuno o patakaran ng organisasyon.
Konklusyon
Ang desisyon ng Cambridge ay isang matapang na hakbang ng prinsipyo, na nagpapakita ng malalim na pakikiisa sa mga mamamayan ng Gaza at ng pagtutol sa kawalang-aksyon ng mga pambansang institusyon. Sa harap ng lumalalang krisis, ang mga estudyante ay nagiging tinig ng konsensya sa akademikong mundo.
………….
328
Your Comment