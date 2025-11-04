Pagsasara ng “Philadelphi Corridor” ng Militar ng Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa mga ulat mula sa media ng Israel, isinara ng militar ng Israel ang Philadelphi Corridor—isang makitid na sonang panghangganan sa pagitan ng Gaza Strip at Egypt. Layunin umano ng pagsasara ay ang paghahanap sa mga labi o bakas ng mga nawawalang bihag na Israeli.
Ano ang Philadelphi Corridor?
Isang makitid na strip ng lupa na nagsisimula sa baybayin ng Mediterranean Sea at nagtatapos sa Karem Abu Salem crossing.
Isa itong estratehikong daanan na naghihiwalay sa hilaga at timog ng Gaza, at malapit sa border ng Egypt.
Pagsusuri
1. Layunin ng Militar
Bagama’t sinasabing ang layunin ay paghahanap sa mga bihag, maraming tagamasid ang naniniwala na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng kontrol at muling pagtatayo ng mga settlement sa paligid ng Gaza.
2. Estratehikong Kahalagahan
Ang pagkontrol sa Philadelphi Corridor ay nagbibigay sa Israel ng mas malawak na kapangyarihan sa paggalaw ng mga tao at kalakal sa Gaza.
Ang corridor ay kritikal sa paghihiwalay ng mga rehiyon sa Gaza, na maaaring magpahina sa koordinasyon ng mga grupong resistance.
3. Pag-aalala ng mga Tagamasid
Ayon sa mga analyst, ang pagsasara ng corridor ay maaaring magbukas ng daan sa muling pagtatayo ng mga illegal na settlement o pagpapalawak ng kontrol militar sa mga border zone.
Ito rin ay maaaring magpalala sa humanitarian situation sa Gaza, lalo na kung lalong mahihirapan ang pagpasok ng tulong at mga suplay.
Konklusyon
Ang pagsasara ng Philadelphi Corridor ay isang kritikal na hakbang militar at politikal na may malalim na implikasyon sa seguridad, kalayaan sa paggalaw, at posibilidad ng muling okupasyon sa mga bahagi ng Gaza. Habang sinasabi ng Israel na ito ay para sa paghahanap sa mga bihag, maraming tagamasid ang naniniwala na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng kontrol at paghahati sa Gaza.
