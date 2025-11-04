Sa isyu ng panukalang batas ng Israel hinggil sa parusang kamatayan para sa mga Palestinong bilanggo

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang panukalang batas na ito ay isinulong sa Komite ng Panloob na Seguridad ng Knesset (parlamento ng Israel) at layuning pahintulutan ang parusang kamatayan para sa mga Palestinong bilanggo na nahatulan ng pagpatay sa mga Israeli, lalo na kung ang krimen ay may motibong "nasyonalista" o kaugnay sa paglaban sa okupasyon. Sa kasalukuyan, bihira at halos hindi ginagamit ang parusang kamatayan sa Israel, kaya’t ang batas na ito ay isang malaking pagbabago sa polisiya.
Bakit ito itinuturing na mapanganib?
Pag-abuso sa batas: Maraming grupo ang nangangamba na maaaring gamitin ang batas na ito hindi lamang sa mga aktwal na may sala, kundi pati sa mga aktibista, kabataan, o sinumang pinaghihinalaan ng Israel na may kaugnayan sa paglaban sa okupasyon.
Paglabag sa karapatang pantao: Ayon sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, ang parusang kamatayan ay salungat sa mga prinsipyo ng makatarungang paglilitis at maaaring magresulta sa pagpatay sa mga inosente.
Paglala ng tensyon: Ang pagpapatupad ng ganitong batas ay maaaring magdulot ng mas matinding galit, protesta, at karahasan sa mga teritoryong sinasakop, lalo na sa Gaza at West Bank.
Reaksyon ng mga grupong Palestino
Jihad Islamiko:
Tinawag ang batas na ito bilang “legalisadong pagpatay” sa libu-libong Palestino.
Nanawagan ng pagkakaisa at aktibong pagtugon mula sa lahat ng Palestino, saan man sila naroroon.
Hamas:
Binatikos ang batas bilang fascist at labag sa pandaigdigang batas, partikular sa Geneva Convention na nagtatanggol sa mga bilanggo ng digmaan.
Nanawagan sa United Nations at mga internasyonal na organisasyon na kumilos upang pigilan ang pagpapatupad ng batas.
Konteksto sa pandaigdigang batas
Ayon sa Third Geneva Convention, ang mga bilanggo ng digmaan ay may karapatang hindi parusahan ng kamatayan maliban sa mga kasong may matibay na ebidensya at patas na paglilitis. Ang panukalang batas ng Israel ay itinuturing ng marami bilang paglabag sa mga prinsipyong ito, lalo na kung ito ay ipatutupad sa mga bilanggo na walang sapat na ebidensya o sa ilalim ng torture at sapilitang pag-amin.
Posibleng epekto sa hinaharap
Pagtaas ng karahasan sa rehiyon, kabilang ang mga pag-atake bilang ganti.
Paglala ng krisis sa mga bilangguan, kung saan libu-libong Palestino ang nakakulong, marami sa kanila ay walang pormal na kaso.
Pagkakawatak-watak ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Israel at ilang bansa sa rehiyon at Europa.
