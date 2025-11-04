Pagbisita ng mga Kalihim ng Depensa ng Timog Korea at U.S. sa DMZ

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Ahn Gyu-back, Kalihim ng Depensa ng Timog Korea, at ang kanyang katapat mula sa Estados Unidos, Pete Hegseth, ay bumisita sa Demilitarized Zone (DMZ) — ang lugar na nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Hilaga at Timog Korea.
Ayon sa ulat ng Yonhap News Agency, ito ang kauna-unahang pagbisita ng mga pinuno ng depensa ng dalawang bansa sa DMZ mula pa noong Oktubre 2017. Sa kanilang pagbisita, binisita nila ang observation post, mga pasilidad ng militar ng United Nations Command malapit sa linya ng militar, at ang Joint Security Area sa loob ng DMZ.
Isinagawa ang pagbisita isang oras matapos dumating si Hegseth sa Osan Air Base, na matatagpuan 65 kilometro sa timog ng Seoul.
Ang pagbisita ng mga kalihim ng depensa ng Timog Korea at Estados Unidos sa DMZ ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang palakasin ang ugnayang militar at ipakita ang pagkakaisa sa harap ng banta mula sa Hilagang Korea.
Narito ang mas malalim na konteksto at kahalagahan ng kanilang pagbisita:
Ano ang DMZ?
Ang Demilitarized Zone (DMZ) ay isang 250-kilometrong mahabang strip ng lupa na naghihiwalay sa Hilaga at Timog Korea. Itinatag ito noong 1953 matapos ang Korean War bilang bahagi ng kasunduan sa tigil-putukan. Bagama’t tinatawag na “demilitarized,” ito ay isa sa mga pinaka-militarisadong hangganan sa buong mundo.
Layunin ng Pagbisita
Pagpapakita ng pagkakaisa: Ang sabayang pagbisita nina Ahn Gyu-back (Timog Korea) at Pete Hegseth (Estados Unidos) ay simbolo ng matibay na alyansa ng dalawang bansa sa harap ng patuloy na banta mula sa Hilagang Korea.
Pagsusuri sa seguridad: Binisita nila ang mga pasilidad ng United Nations Command at ang Joint Security Area upang suriin ang kasalukuyang kalagayan ng seguridad sa hangganan.
Diplomatikong mensahe: Ipinapakita nito sa Hilagang Korea at sa buong mundo na handa ang Timog Korea at Estados Unidos na magtulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
Konteksto ng Panahon
Ang pagbisita ay isinagawa isang oras matapos dumating si Hegseth sa Osan Air Base, na matatagpuan 65 km sa timog ng Seoul.
Ito ang kauna-unahang sabayang pagbisita ng mga kalihim ng depensa mula Oktubre 2017, na nagpapahiwatig ng muling pagbuhay sa mga simbolikong hakbang ng kooperasyon.
Reaksyon at Epekto
Positibong tugon mula sa mga kaalyado: Ang ganitong hakbang ay karaniwang tinatanggap ng mga kaalyado ng Timog Korea bilang patunay ng matatag na ugnayan sa Estados Unidos.
Pagmamasid ng Hilagang Korea: Maaaring tingnan ito ng Pyongyang bilang provokasyon, kaya’t inaasahan ang masusing pagmamasid o posibleng tugon mula sa kanilang panig.
Pagpapalakas ng moral ng mga sundalo: Ang presensya ng mga mataas na opisyal sa hangganan ay nagbibigay ng moral boost sa mga tropa na naka-deploy sa lugar.
