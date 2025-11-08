Reaksiyon ng Embahada ng Iran sa Mexico sa Malaking Kasinungalingan ng Amerikanong Media

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mariing pinabulaanan ng Embahada ng Iran sa Mexico ang paratang na nagtangkang patayin ng Iran ang embahador ng rehimeng Zionista sa nasabing bansa.
Sa pamamagitan ng isang pahayag na inilathala sa social media platform na X, tinutulan ng Embahada ng Islamikong Republika ng Iran sa Mexico ang ulat ng Amerikanong media outlet na Axios, na nagsasabing may tangkang pagpatay ang Iran sa embahador ng Israel sa Mexico. Tinawag ng embahada ang ulat na ito bilang “isang gawa-gawang balita” at “isang malaking kasinungalingan.”
Sa naturang pahayag, sinabi ng embahada:
“Ang paratang na nagtangkang patayin ng Iran ang embahador ng rehimeng Israel sa Mexico ay isang gawa-gawang balita at isang malaking kasinungalingan na may layuning sirain ang magkaibigang ugnayan at makasaysayang relasyon ng dalawang dakilang bansa—Mexico at Iran. Mariin naming pinabubulaanan ito.”
