Pakistan: Nabigo ang Usapang Pangkapayapaan sa Pamahalaan ng Taliban

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Ministro ng Depensa ng Pakistan na ang usapang pangkapayapaan sa pamahalaan ng Taliban sa Istanbul ay nagtapos nang walang resulta.
Sinabi ni Khawaja Muhammad Asif, Ministro ng Depensa ng Pakistan, ngayong Biyernes na nabigo ang usapang pangkapayapaan sa pamahalaan ng Taliban na muling sinimulan kahapon sa Istanbul. Layunin ng mga pag-uusap na ito ang pag-iwas sa muling pagsiklab ng mga sagupaan sa hangganan ng Afghanistan at Pakistan.
Sa panayam sa Geo News, sinabi ni Asif:
“Bagama’t nabigo ang mga pag-uusap, mananatili ang tigil-putukan hangga’t walang pag-atake mula sa teritoryo ng Afghanistan.”
Mula Huwebes, muling nagsimula ang negosasyon sa pagitan ng gobyerno ng Pakistan at ng pamahalaan ng Taliban sa Istanbul upang mapigilan ang tumitinding tensyon sa hangganan—isang tensyon na umabot sa matinding antas mula nang bumalik sa kapangyarihan ang Taliban sa Kabul noong 2021.
Layunin ng pulong na ito ang pag-iwas sa muling pag-uulit ng mga sagupaan na naganap noong nakaraang buwan, kung saan dose-dosenang tao mula sa magkabilang panig ang nasawi.
Mahalagang banggitin na ang nakaraang round ng usapan, na ginanap noong nakaraang linggo rin sa Istanbul, ay nagtapos din nang walang kasunduan sa pangmatagalang tigil-putukan. Ang pangunahing hadlang ay ang kawalan ng pagkakasundo tungkol sa presensya ng mga armadong grupong laban sa Pakistan na umano’y aktibo sa loob ng Afghanistan.
Pagsusuri
1. Konteksto ng Usapan
Ang mga negosasyon ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Pakistan na pigilan ang karahasan sa hangganan nito sa Afghanistan.
Mula nang bumalik ang Taliban sa kapangyarihan noong 2021, tumaas ang tensyon sa border, lalo na sa mga lugar kung saan aktibo ang mga militanteng grupo.
2. Mga Hadlang sa Kapayapaan
Ang pangunahing isyu ay ang presensya ng mga grupong armadong anti-Pakistan sa loob ng Afghanistan, na hindi kinikilala o kinokontrol ng pamahalaan ng Taliban.
Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig ay nagpapahirap sa pagbuo ng pangmatagalang kasunduan.
3. Diplomatikong Implikasyon
Ang pagpili ng Istanbul bilang lugar ng negosasyon ay nagpapakita ng neutral na plataporma para sa mga usapan.
Bagama’t walang kasunduan, ang pagpapatuloy ng tigil-putukan ay positibong hakbang upang maiwasan ang agarang karahasan.
4. Panganib ng Muling Sagupaan
Kung hindi mareresolba ang isyu ng mga armadong grupo, maaaring muling sumiklab ang karahasan, na magdudulot ng destabilization sa rehiyon.
Ang mga sagupaan sa hangganan ay may epekto hindi lamang sa seguridad, kundi pati sa ekonomiya at ugnayang panrehiyon.
Konklusyon
Ang kabiguan ng usapang pangkapayapaan sa Istanbul ay nagpapakita ng malalim na hidwaan sa pagitan ng Pakistan at ng pamahalaan ng Taliban. Bagama’t may pansamantalang tigil-putukan, nananatiling banta ang mga armadong grupo sa hangganan. Ang diplomatikong solusyon ay nananatiling mahirap abutin hangga’t walang malinaw na mekanismo para sa seguridad at pananagutan.
…………
328
Your Comment