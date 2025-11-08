Pahayag ni Premier Li Qian

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa China International Import Expo 2025 sa Shanghai, nanawagan si Premier Li Qiang ng China ng reporma sa pandaigdigang sistema ng kalakalan upang ito'y maging mas makatarungan, makatuwiran, at malinaw—lalo na para sa mga umuunlad na bansa. Binatikos niya ang pagtaas ng mga taripa at restriksyon sa kalakalan na aniya'y humahadlang sa pandaigdigang ekonomiya.
Pahayag ni Premier Li Qiang
Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng China International Import Expo (CIIE) noong Nobyembre 5, 2025, binigyang-diin ni Premier Li Qiang ang pangangailangan ng reporma sa pandaigdigang sistema ng kalakalan. Ayon sa kanya, ang mga tumataas na taripa at restriksyon ay:
Sumisira sa mga umiiral na patakaran sa kalakalan
Nagpapahina sa operasyon ng mga negosyo sa iba’t ibang bansa
Nagpapalala sa kawalang-tiwala sa pandaigdigang ekonomiya
Konteksto ng Pandaigdigang Kalakalan
Sa mga nakaraang taon, tumindi ang proteksyonismo sa maraming bansa, kabilang ang Estados Unidos, na nagpatupad ng mas mataas na taripa sa mga produktong dayuhan.
Ang China, bilang pangunahing tagapag-angkat at tagaluwas, ay direktang naapektuhan ng mga patakarang ito.
Sa ilalim ng Global Trade Governance, nananawagan ang China ng mas inklusibong mga patakaran na hindi lamang pabor sa mga mayayamang bansa.
Pang-ekonomiyang Implikasyon
Ayon sa mga ulat, inaasahang lalampas sa US$23.8 trilyon ang ekonomiya ng China pagsapit ng 2030.
Ang laki ng merkado ng China ay nagbibigay ng malaking oportunidad sa mga bansang nais mag-export, ngunit ang mga restriksyon ay hadlang sa potensyal na ito.
Mga Panukalang Reporma
Binanggit ni Li Qiang ang mga sumusunod na layunin:
Pagbuo ng mas makatarungan at malinaw na mga regulasyon sa kalakalan
Pagpapalakas ng kooperasyon sa mga umuunlad na bansa
Pagpapalawak ng importasyon ng mga de-kalidad na produkto
Pagpapalalim ng partisipasyon sa mga multilateral na plataporma tulad ng WTO
Geopolitikal na Pagsasaalang-alang
Bagama’t hindi binanggit nang direkta, malinaw na ang Estados Unidos ang tinutukoy sa mga patakarang nagpapahirap sa kalakalan.
Ang panawagan ng China ay maaaring ituring na diplomatikong hakbang upang ipakita ang pagiging bukas nito sa pandaigdigang kooperasyon, sa kabila ng tensyon sa kalakalan.
Konklusyon
Ang panawagan ni Premier Li Qiang ay isang strategic na tugon sa lumalalang proteksyonismo sa mundo. Sa pamamagitan ng CIIE, ipinapakita ng China ang hangarin nitong maging sentro ng patas at bukas na kalakalan. Ang mga mungkahing reporma ay hindi lamang para sa kapakanan ng China, kundi para sa mas balanseng pandaigdigang ekonomiya—lalo na para sa mga bansang umuunlad.
