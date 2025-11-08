Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa ulat ng Washington Institute, ipinapakita ng Iran ang mataas na kumpiyansa sa sarili matapos ang digmaan noong Hunyo 2025, at hindi ito kumikilos na parang isang bansang natatakot sa muling pag-atake. Ipinapayo ng ulat na dapat maging alerto ang Amerika sa mga posibleng hindi inaasahang hakbang ng Tehran.
Ang pagsusuri ay mula sa Washington Institute for Near East Policy, partikular sa ulat ni Patrick Clawson na pinamagatang “Iran’s Self-Confidence Returns?” na inilathala noong Nobyembre 4, 2025.
Pananaw ng Iran Pagkatapos ng Digmaan
Ayon sa mga pinuno ng Tehran, nagwagi sila sa digmaan noong Hunyo laban sa Israel, at kaya nilang tumindig sa harap ng mga banta.
Ang mga talumpati ni Ayatollah Ali Khamenei sa mga nakaraang buwan ay nagpapakita ng tumataas na kumpiyansa sa kakayahan ng Iran.
Ang ganitong pananaw ay hindi karaniwan sa pananaw ng mga Amerikano, na mas sanay sa naratibo ng kahinaan ng Iran at tagumpay ng Israel.
Estratehikong Pagsusuri
Hindi na kumikilos ang Iran na parang isang bansang natatakot sa susunod na pag-atake. Sa halip, tiwala ito sa estratehikong posisyon nito sa rehiyon.
Ayon sa ulat, hindi nangangahulugang may agarang banta ng pag-atake mula sa Iran, ngunit ipinapakita nito ang pagpapatuloy ng “strategic patience” ng Tehran—isang taktika ng paghihintay sa tamang panahon upang kumilos.
Implikasyon para sa Patakarang Panlabas ng Amerika
Ang ganitong kumpiyansa ng Iran ay naglalagay sa mga tagapagpasya ng patakaran sa Amerika sa isang mahirap na posisyon.
Ipinapayo ng ulat na huwag umasa sa isang matatag na kasunduan sa Iran sa kasalukuyang kalagayan.
Sa halip, dapat isaalang-alang ng Washington na magkakaroon ng mga bagong paraan ang Iran upang hamunin ang interes ng Amerika sa rehiyon.
Babala sa Hindi Inaasahang Hakbang
Ang ulat ay nagbabala na dapat manatiling alerto ang Amerika sa mga posibleng hindi inaasahang kilos ng Iran.
Ang mga kilos na ito ay maaaring hindi direktang militar, ngunit maaaring sa anyo ng proxy conflicts, cyber operations, o diplomatikong estratehiya.
Konklusyon
Ang ulat ng Washington Institute ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa postura ng Iran—mula sa pagiging defensive tungo sa pagiging kumpiyansang aktor sa rehiyon. Para sa Amerika, ito ay nangangahulugang mas kumplikadong estratehikong kalkulasyon, kung saan ang mga dating assumptions tungkol sa kahinaan ng Iran ay maaaring hindi na epektibo. Ang pagbabantay sa mga hindi inaasahang hakbang ng Tehran ay mahalaga upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan.
