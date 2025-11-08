Kalagayan ng Merkado ng Langi

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon kay Haitham Al Ghais, Kalihim ng OPEC, ang desisyon ng OPEC+ na itigil ang pagtaas ng produksyon ng langis sa unang tatlong buwan ng 2026 ay makatuwiran, lalo na sa harap ng pabagu-bagong demand. Sa kasalukuyan, ang merkado ng langis ay nasa estado ng katatagan at balanse.
Sa panayam ni Haitham Al Ghais sa Al Sharq News sa Abu Dhabi, binigyang-diin niya na ang kasalukuyang merkado ng langis ay matatag at balansado, salamat sa koordinadong mga hakbang ng OPEC+ upang ayusin ang supply base sa pandaigdigang pangangailangan.
Desisyon ng OPEC+ para sa 2026
Noong Nobyembre 2025, nagdesisyon ang OPEC+ na ipagpaliban ang anumang pagtaas ng produksyon sa unang quarter ng 2026.
Ang desisyong ito ay bunga ng seasonal factors tulad ng pagbaba ng demand dahil sa maintenance ng mga refinery na karaniwang nangyayari sa unang bahagi ng taon.
Sa Disyembre 2025, may bahagyang pagtaas ng produksyon na 137,000 barrels per day, ngunit ito ay hindi ipagpapatuloy sa Q1 2026.
Mga Salik na Isinasaalang-alang
Demand fluctuation: Hindi pantay-pantay ang pangangailangan sa langis sa buong taon. May mga buwan na mataas ang demand (hal. tag-init), at may mga buwan na mababa (hal. Q1 dahil sa refinery shutdowns).
Geopolitical risks: Ang mga parusa sa Russia at iba pang salik ay nagdudulot ng kawalang-katiyakan sa supply chain.
Presyo ng langis: Layunin ng OPEC+ na panatilihin ang presyo sa antas na kapaki-pakinabang para sa mga bansang nagluluwas ng langis, habang hindi nagpapabigat sa mga ekonomiyang umaangkat.
Implikasyon sa Pandaigdigang Ekonomiya
Ang katatagan ng merkado ng langis ay mahalaga sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa mga sektor ng transportasyon, enerhiya, at industriya.
Ang pag-iwas sa sobrang produksyon ay nakatutulong upang maiwasan ang pagbagsak ng presyo, gaya ng nangyari noong 2020.
Konklusyon
Ang desisyon ng OPEC+ na ipagpaliban ang pagtaas ng produksyon sa Q1 2026 ay isang estratehikong hakbang upang mapanatili ang balanse sa merkado ng langis. Sa harap ng pabagu-bagong demand at mga salik na panrehiyon, ang ganitong pag-iingat ay nagpapakita ng responsableng pamamahala sa pandaigdigang supply ng enerhiya.
