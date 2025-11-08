Simula ng Pautang na €1.6 Bilyon mula Russia sa Iran sa 2026; Pagpapatayo ng Riles ng Rasht–Astara Matapos ang 25 Taon

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sinabi ni Amin Taraf, pinuno ng International Affairs Center ng Iranian Ministry of Roads and Urban Development, magsisimula na ang konstruksyon ng proyektong riles ng Rasht–Astara sa simula ng 2026.
Ang proyekto ay pinondohan ng Russia sa pamamagitan ng export loan na nagkakahalaga ng €1.6 bilyon.
Ang lahat ng lupaing sakop ng proyekto ay ililipat sa panig ng Russia sa simula ng taon, at ang kontrata ay inaasahang maisasara bago mag-2026.
Ang pautang ay babayaran sa loob ng 10 taon na may 3% interest rate, at ibibigay ito paunti-unti kada yugto ng proyekto.
Malawakang Pagsusuri
1. Strategic Importance ng Rasht–Astara Railway
Ang linya ng riles ay bahagi ng North–South Transport Corridor (NSTC) na nag-uugnay sa India, Iran, Russia, at Europa.
Layunin nitong pabilisin ang kalakalan sa pagitan ng Persian Gulf at Europa sa pamamagitan ng riles at daungan, na alternatibo sa rutang Suez Canal.
Ang Rasht–Astara segment ay missing link sa Iranian railway network, kaya’t ang pagsisimula nito ay makasaysayan matapos ang 25 taon ng pagkaantala.
2. Pautang mula sa Russia
Ang €1.6 bilyong export loan ay nagpapakita ng lumalalim na ugnayan ng Iran at Russia, lalo na sa larangan ng imprastruktura.
Ang 3% interest rate ay mas mababa kaysa sa karaniwang commercial loan, na nagpapahiwatig ng geopolitical partnership kaysa simpleng negosyo.
Ang pagbabayad sa loob ng 10 taon ay nagbibigay ng panahon sa Iran upang makinabang sa proyekto bago magsimula ang pagbabayad.
3. Geopolitical Implications
Sa harap ng sanctions mula sa Kanluran, ang Iran ay lumalapit sa Russia para sa mga proyektong pangkaunlaran.
Ang proyekto ay maaaring palakasin ang posisyon ng Iran bilang transit hub sa rehiyon.
Para sa Russia, ito ay pagpapalawak ng impluwensiya sa rehiyong Caspian at pagpapalalim ng koneksyon sa Timog Asya.
4. Ekonomikong Epekto
Ang proyekto ay inaasahang magpapalakas sa lokal na ekonomiya sa mga rehiyon ng Gilan at Ardabil.
Magbibigay ito ng trabaho, koneksyon, at oportunidad sa kalakalan para sa mga lokal na negosyo.
Ang mas mabilis na transportasyon ay maaaring magpababa ng gastos sa logistics at magpataas ng competitiveness ng Iran sa rehiyon.
Konklusyon
Ang pagsisimula ng Rasht–Astara railway project sa 2026 ay isang makasaysayang hakbang para sa Iran, hindi lamang sa larangan ng imprastruktura kundi sa geopolitika at ekonomiya. Sa tulong ng Russia, ang proyekto ay maaaring maging pintuan ng Iran sa mas malawak na kalakalan sa Eurasia. Gayunpaman, ang tagumpay nito ay nakasalalay sa maayos na pagpapatupad, transparency, at koordinasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
………….
328
Your Comment