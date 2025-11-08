Sa kabila ng mga internasyonal na parusa, muling pinagtibay ng Iran ang kanyang pangako sa mga layunin sa klima sa COP30 sa Br

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- "Sa kabila ng mga internasyonal na parusa, muling pinagtibay ng Iran ang kanyang pangako sa mga layunin sa klima sa COP30 sa Brazil, kung saan binigyang-diin nito ang pagbawas ng 10 bilyong metro kubiko ng greenhouse gas emissions at ang mga ambisyosong plano para sa karagdagang mga pagbabawas."
Sa ika-30 United Nations Climate Change Conference (COP30) na ginanap sa Belém, Brazil noong Nobyembre 2025, inilahad ng Iran ang mga konkretong hakbang nito sa pagtupad sa mga pangakong pangkalikasan, sa kabila ng mga internasyonal na parusa.
Ali Salajegheh, Deputy President at Head ng Department of Environment ng Iran, ay nagsabing:
Iran ay nananatiling tapat sa mga pangakong klima nito sa kabila ng mga hadlang sa pandaigdigang kalakalan.
Nanawagan siya ng pandaigdigang pagkilos na patas upang harapin ang krisis sa klima.
Mga Mahahalagang Hakbang ng Iran
Pagtaas ng Renewable Energy
75% pagtaas sa kapasidad ng solar energy sa nakaraang taon.
Malawakang pagpapalawak ng wind power generation.
Pinalakas ang programang pang-enerhiyang nukleyar para sa mapayapang layunin.
Pagbawas ng Greenhouse Gas Emissions
Sa pamamagitan ng pamamahala sa gas flaring sa mga oil at gas fields, nakamit ang:
10 bilyong metro kubiko na pagbawas sa greenhouse gases.
Plano para sa karagdagang 12 bilyong metro kubiko na pagbawas sa susunod na apat na taon.
Konteksto ng COP30
Ayon sa UNFCCC:
Mahigit 100 bansa ang nag-anunsyo ng bagong climate targets sa COP30.
Layunin ng kumperensya ang panatilihin ang global warming sa ilalim ng 1.5°C.
Tinututukan ang pagsusuri sa mga Nationally Determined Contributions (NDCs) at pagpopondo sa climate action.
Pagsusuri
Positibong Aspekto
Ang Iran ay aktibong nakikilahok sa pandaigdigang usapan sa klima.
Ang mga hakbang sa renewable energy ay nakakatulong sa lokal na ekonomiya at nagpapababa ng dependency sa fossil fuels.
Mga Hamon
Ang sanctions ay hadlang sa access sa teknolohiya at pondo.
Kailangan ng transparency at monitoring upang masiguro ang tunay na epekto ng mga hakbang.
Konklusyon
Ang Iran ay nagpapakita ng seryosong intensyon sa pagtupad sa mga pangakong klima nito, sa kabila ng mga geopolitical na hamon. Ang mga hakbang nito sa renewable energy at emission reduction ay mahalagang kontribusyon sa pandaigdigang laban sa climate change. Gayunpaman, ang internasyonal na suporta at patas na pagtrato ay nananatiling susi sa mas inklusibong solusyon sa krisis sa klima.
