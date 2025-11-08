Talumpati ni AyatollahKhameini: Muling luluhod ang Kanluran sa harap ng Iran at ang Iran ay kailanman hindi Yumuyuko! + Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Talumpati ni AyatollahKhameini: Muling luluhod ang Kanluran sa harap ng Iran at ang Iran ay kailanman hindi Yumuyuko!
Ito ay hindi isang panaginip, kundi isang realidad na unti-unting isinusulat ng ating bayan sa pahina ng kasaysayan.
Sa mga salita ni Ayatollah Seyyid Ali Khamenei, “Ang mga araw ng kahinaan ay tapos na. Ang Iran ngayon ay isang bansang may paninindigan, may pananampalataya, at may kakayahang humubog ng bagong kaayusan sa mundo.”
Sa harap ng mga banta, sa gitna ng mga parusa, at sa ilalim ng mga ulap ng digmaan, ang Iran ay hindi sumuko. Sa halip, ito’y tumindig—hindi lamang upang ipagtanggol ang sarili, kundi upang ipakita sa mundo na ang dangal ay hindi nabibili, at ang katotohanan ay hindi kayang patahimikin.
Ang tagumpay ng Iran sa digmaan noong Hunyo 2025 ay hindi lamang tagumpay sa larangan ng militar. Ito ay tagumpay ng isang ideolohiya—ng isang bansang naniniwala sa sarili, sa kabataan nito, sa agham, at sa pananampalataya. Sa isang talumpati sa harap ng mga kabataang siyentipiko, sinabi ng Pinuno ng Rebolusyon: “Ang kinabukasan ng Iran ay nasa kamay ng mga may tapang, may talino, at may pananalig.”
Ang Kanluran, na sanay sa pagdidikta, ay ngayon ay nahaharap sa isang Iran na hindi na maaaring balewalain. Ang kanilang mga estratehiya ng presyur at pananakot ay hindi na epektibo. Ang Iran ay hindi na kumikilos bilang isang bansang natatakot sa susunod na pag-atake. Sa halip, ito’y isang bansang may strategic patience—mapagmatyag, matatag, at handang kumilos sa tamang panahon.
Kaya’t sa mga darating na taon, habang ang mundo ay patuloy na nagbabago, ang Iran ay mananatiling haligi ng paninindigan sa rehiyon. At ang Kanluran, kung nais nitong makipag-usap, ay kailangang matutong makinig—hindi mula sa taas, kundi mula sa antas ng paggalang.
Ang Iran ay hindi na yumuyuko. At sa huli, ang mga yumurak sa dangal ng mga bansa ay siyang luluhod sa harap ng katotohanan.
