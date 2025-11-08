Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Nobyembre 7, 2025, muling nagpakawala ng ballistic missile ang North Korea—isang hakbang na agad na kinondena ng South Korea. Kasabay nito, naglabas ng pahayag ang US Forces Korea (USFK), na nakabase sa South Korea, bilang tugon sa insidenteng ito. Sa kanilang pahayag, ipinahayag ng militar ng South Korea ang malalim na pagkalungkot sa mga pahayag ng Pyongyang na kinokondena ang taunang military drills ng South Korea at Estados Unidos.
1. Strategic Context ng Missile Launch
Ang ballistic missile test ng North Korea ay bahagi ng pattern ng provocation tuwing may joint military exercises ang South Korea at US.
Layunin ng Pyongyang na ipakita ang lakas militar nito at iparating ang pagtutol sa mga aktibidad ng mga kaalyado sa rehiyon.
Sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un, ang missile program ay naging sentro ng estratehiya ng North Korea upang makakuha ng leverage sa diplomasya.
2. Reaksyon ng South Korea
Ang pagkondena ng Seoul ay nagpapakita ng pagtutol sa destabilizing actions ng North Korea.
Sa kabila ng mga banta, nananatiling matatag ang alyansa ng South Korea at US sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon.
Ang “malalim na pagkalungkot” sa pahayag ng Pyongyang ay nagpapahiwatig ng diplomatikong dismay sa halip na agresibong tugon—isang hakbang upang maiwasan ang eskalasyon.
3. Posisyon ng US Forces Korea (USFK)
Ang USFK ay may mahigit 28,000 sundalo sa South Korea, bilang bahagi ng kasunduan sa mutual defense.
Ang kanilang reaksyon ay nagpapahiwatig ng paghahanda at pagbabantay sa anumang posibleng banta.
Sa mga nakaraang taon, ang US ay nagpatupad ng THAAD missile defense system sa South Korea, na lalong nagpapataas ng tensyon sa rehiyon.
4. Geopolitical Implications
Ang missile launch ay hindi lamang isyu ng Korea kundi bahagi ng mas malawak na tensyon sa Indo-Pacific region.
Kasabay ng tumitinding kompetisyon sa pagitan ng US at China, ang Korean Peninsula ay nananatiling flashpoint ng posibleng krisis.
Ang mga ganitong hakbang ng North Korea ay maaaring magdulot ng pagtaas ng military presence ng US sa rehiyon, na maaaring ikagalit ng China at Russia.
5. Diplomasya vs. Deterrence
Sa isang banda, ang South Korea at US ay patuloy na nananawagan ng diplomatikong solusyon sa nuclear program ng North Korea.
Sa kabilang banda, ang military deterrence ay nananatiling pangunahing estratehiya upang pigilan ang agresyon.
Ang balanseng ito ay mahina at delikado, lalo na kung walang bukas na komunikasyon sa pagitan ng mga panig.
Konklusyon
Ang pagpapakawala ng ballistic missile ng North Korea ay isang seryosong hamon sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon ng East Asia. Ang reaksyon ng South Korea at USFK ay nagpapakita ng pagtutol ngunit may pag-iingat, upang maiwasan ang direktang sagupaan. Sa harap ng patuloy na provokasyon, ang mundo ay muling nahaharap sa tanong: Diplomasya ba o deterrence ang susi sa kapayapaan sa Korean Peninsula?
