Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinuno ng Sentro ng Estratehikong Pananaliksik ng "Al-Ittihad" sa Iraq sa panayam sa ABNA: Nais ng Amerika na ilayo ang Iraq mula sa Iran / Pinansyal at politikal na impluwensiya ng mga banyagang kapangyarihan sa halalan.
Si Mahmoud Al-Hashemi ay nagbigay-diin sa matinding epekto ng mga banyagang salik sa nalalapit na halalan sa parlyamento ng Iraq. Aniya, ang Amerika ay nagsusumikap na ilayo ang Iraq mula sa Iran at isama ito sa mga kompromisong plano ng mga bansang nakikipag-normalisa sa Israel. Walang duda, mabibigo ang Amerika sa huli, at ang resulta ng halalan ay huhubugin ng makabayang pananaw ng mga Iraqi na itinuturing ang ugnayan sa Iran bilang pundasyon ng pakikipagtulungan laban sa mga mapang-aping puwersa.
Panahon ng katahimikan sa halalan
Ayon sa ulat ng ABNA (AhlulBayt News Agency), nagsimula ang katahimikan sa halalan sa buong Iraq mula Sabado. Sa panahong ito, ipinagbabawal ang kampanya ng mga partido at kandidato hanggang matapos ang pagboto.
Nauna nang ipinahayag ng Independent High Electoral Commission na ang katahimikan ay magsisimula ng 7:00 AM ng Sabado at magtatapos sa dulo ng pagboto. Anumang aktibidad na pangkampanya sa panahong ito ay ituturing na paglabag at papatawan ng legal na aksyon.
Detalye ng halalan
Ang ika-anim na halalan sa parlyamento ng Iraq ay nakatakdang ganapin sa Nobyembre 11, 2025. Mahigit 21 milyong mamamayan ang kwalipikadong bumoto, at may humigit-kumulang 9,000 kandidato mula sa 31 koalisyon na maglalaban para sa 329 puwesto sa Kamara ng mga Kinatawan.
Ang halalan ay mahalaga dahil ang bagong parlyamento ang magtatalaga ng gabinete at pipili ng bagong pangulo ng bansa, na may direktang epekto sa estruktura ng kapangyarihan at katatagan ng pulitika.
Mga pagbabago sa batas at kompetisyon
May mga reporma sa batas ng halalan at sa paghahati ng mga distrito. Pinagsama ang ilang distrito sa bawat lalawigan, at ang pagpili ng mga kinatawan ay batay sa pinakamaraming boto, hindi sa quota ng bawat puwesto. Dahil dito, naging mas matindi at mas hamon ang kompetisyon.
Mga pangunahing puwersa sa halalan
Sa mga Shi'a, Sunni, at Kurd:
Sa Kurdistan, ang Democratic Party at Patriotic Union ang pangunahing magkalaban.
Sa mga Sunni, ang koalisyon ni Mohammed Al-Halbousi ay inaasahang mangunguna.
Sa mga Shi'a, ang koalisyon ni Prime Minister Mohammed Shia Al-Sudani ay haharap sa matinding kompetisyon mula sa koalisyon ni Nouri Al-Maliki.
Impluwensiya ng mga banyagang kapangyarihan
Ang halalan ay ginaganap sa gitna ng mga rehiyonal na pagbabago tulad ng operasyong "Al-Aqsa Storm", pagbabago sa Syria, at pag-usbong ng multipolar na kaayusan sa pamumuno ng China. Sinusuportahan ng Amerika ang mga kapangyarihan sa Gulf upang pahinain ang ugnayan ng Iraq at Iran, at isulong ang "Abraham Accords".
Gayunpaman, ang mga mamamayang Iraqi ay mulat sa mga sabwatan at nais simulan ang bagong yugto ng soberanya at paggamit ng pambansang yaman. Itinuturing nila ang ugnayan sa Iran bilang likas at makasaysayan.
Pananaw ng Iran at Amerika
Ang Iran, bilang kapitbahay, ay masusing tumututok sa halalan at kinikilala ang mga pagsisikap ng Iraq. Binibigyang-diin nito ang papel ng Iraq sa rehiyon at ang suporta nito sa layunin ng Palestina.
Sa kabilang banda, ang Amerika ay patuloy na nagsusumikap na ilayo ang Iraq mula sa Iran. Ngunit tiyak na mabibigo ito, at ang resulta ng halalan ay magmumula sa makabayang pananaw ng mga Iraqi na nakikita ang Iran bilang kaagapay sa paglaban sa imperyalismo.
