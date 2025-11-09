Ikalawang Pandaigdigang Pista ng "Ma'ruf": Sining sa Paglilingkod sa Pag-uutos ng Mabuti at Pagbabawal ng Masama

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pinuno ng Komite ng Pag-uutos ng Mabuti: Bagaman huli na ang pagpasok sa larangan ng sining at media, ipinakita ng karanasan tulad ng music video na "Salam Farmandeh" na ang isang malinis na gawaing pangkultura ay maaaring maging pandaigdigan. Dapat nating gamitin ang kakayahan ng mga tapat at bihasang artista upang ipakilala ang mga "ma'ruf" sa pamamagitan ng sining.
Layunin ng Pista
Sa isang press conference, ipinaliwanag ni Hojjatoleslam Taheri Akordi ang mga layunin ng ikalawang pandaigdigang pista ng "Ma'ruf". Aniya, ang pangunahing tungkulin ng komite ay ang pagpapalaganap ng dalawang obligasyon: ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Isinasagawa ito sa tatlong anyo: edukasyon (sa pamilya, pamumuhay, at panlipunang pakikilahok), pampublikong pagbabantay, at panawagan sa pamahalaan.
Edukasyon at Responsibilidad
Isinasagawa ang mga pagsasanay sa iba't ibang anyo—pisikal, online, sa mga ahensya, sektor, at serbisyo. Ang edukasyon ang pundasyon ng anumang kilusang pangkultura. Sa nakalipas na dalawang taon, isinulong ng komite ang pananaw ng pamahalaan sa larangan ng "ma'ruf", kung saan ang pamahalaan ay dapat makinig sa tinig ng mamamayan, at ang mamamayan ay dapat maging responsable.
Siyentipikong Gawain
Mahigit 300 siyentipikong pagpupulong, teoretikal na sesyon, at mga seminar ang isinagawa na may temang pamahalaang panrelihiyon, panlipunang responsibilidad, at "ma'ruf".
Papel ng Sining at Media
Sa ika-20 siglo, naging mahalaga ang media sa pandaigdigang kultura. Tulad ng pagpalit ng sine sa simbahan sa Kanluran, nais ng Republika ng Iran na ang media ay maging katuwang ng relihiyon. Ang mga artista at media ay anak ng rebolusyon at may mahalagang papel sa pandaigdigang diskurso ng katarungan at paglaban sa pang-aapi.
Kultural na Pamana
Ang Iran ay may libu-libong taong sibilisasyon—mula sa Chogha Zanbil hanggang Shahr-e Sukhteh. Sa panahon ng Islam, ang makasaysayang pagkakakilanlan ay pinagyaman ng mga turo ng Islam. Ngayon, isinusulong ang pamumuhay na Iranian-Islamic, na dapat ipahayag sa sining.
Layunin ng Pista
Layunin ng pista ang pagpapalaganap ng kultura at paglikha ng mahuhusay na likhang sining. Bagaman may mga kahinaan sa simula, umaasa ang komite na sa tulong ng mga tapat na artista, maisasagawa ang isang pista na karapat-dapat sa sistemang Islamiko. Inaanyayahan ang lahat na makibahagi.
Sining bilang Pandaigdigang Wika ng "Ma'ruf"
Ayon kay Dr. Hamid Mardanian, ang "ma'ruf" at "munkar" ay may mataas na katayuan sa Islam—mas mataas pa sa jihad at martir. Ang pista ay bunga ng buwan-buwang konsultasyon sa mga artista, dokumentarista, producer, at mga aktibista sa kultura. Mga sesyon sa larangan ng bata, kabataan, maikling pelikula, animasyon, music video, at dokumentaryo ay isinagawa upang mapabuti ang kalidad ng pista.
Pakikipagtulungan sa Media
Isa sa mga halimbawa ng pakikipagtulungan ay ang programang "Sa Hapag ng Diyos" na ipinalabas sa 13 bahagi sa Pooya TV. Layunin ng pista na iparating ang mensahe ng "ma'ruf" sa masining at epektibong paraan.
Pandaigdigang Dimensyon
Ang pista ay may pambansa at pandaigdigang bahagi. Sa pandaigdigang bahagi, tinatalakay ang mga isyung makatao at Islamiko tulad ng Palestina at Yemen. Mahigit 100,000 Palestino sa Gaza ang naging biktima, karamihan ay kababaihan at bata. Layunin ng pista na iparating ang kanilang tinig sa mundo.
Mensahe ng Katarungan
Ang mga likhang sining ay dapat magpakita ng sakit ng mga inosente at maghatid ng mensahe ng katarungan, kalayaan, at paglaban. Ang dugo ng mga Muslim sa Palestina, Yemen, Lebanon, at iba pang lugar ay para sa dangal ng Islam.
Suporta sa Produksyon
Ayon kay Nasser Bakideh, ang pista ay isinasagawa sa tatlong antas: panlalawigan, pambansa, at pandaigdigan. Layunin nitong magbigay ng pantay na oportunidad sa mga artista sa buong bansa. Sampung espesyal na sesyon ang isasagawa bago ang pista, na tatalakay sa paggawa ng pelikula, teknikal at nilalaman, podcasting, at media.
Gantimpala at Pagkilala
Ang mga nanalo ay tatanggap ng "Ma'ruf Medal" bilang simbolo ng kanilang pananampalataya, moralidad, at panlipunang responsibilidad. Sa pagtatapos ng seremonya, inilunsad ang opisyal na poster ng ikalawang pandaigdigang pista ng "Ma'ruf".
