Ulat ng Larawan | Pagpupulong ng mga Babaeng Mag-aaral ng Relihiyon mula sa Russia sa Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asemblea ng AhlulBayt (ع)
9 Nobyembre 2025 - 08:03
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang grupo ng mga babaeng mag-aaral ng relihiyon, mga tagapagpalaganap, at aktibistang panrelihiyon mula sa bansang Russia ang bumisita ngayong tanghali ng Sabado, ika-17 ng Aban 1404 (katumbas ng Nobyembre 8, 2025) sa gusali ng Pandaigdigang Asemblea ng AhlulBayt(ع) sa lungsod ng Qom at nakipagkita kay Ayatollah Reza Ramezani, Kalihim-Heneral ng nasabing asemblea. ……… 328
