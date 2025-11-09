Inihayag ng Kagawaran ng Panloob ng Yemen ang Malawakang Operasyong Panseguridad Laban sa Isang Network ng Esipya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inihayag ng Kagawaran ng Panloob ng Yemen na isang network ng mga operatibang sinanay ng mga opisyal mula sa Amerika, Israel, at Saudi Arabia na nangangalap ng impormasyong militar at panseguridad ay nabuwag.
Detalye ng Operasyon
Ayon sa ulat ng ABNA (AhlulBayt News Agency), isinagawa ngayong araw ng Kagawaran ng Panloob ng Yemen ang isang espesyal na operasyong panseguridad kung saan natukoy at naaresto ang mga kasapi ng isang pinagsamang command center na konektado sa mga ahensiyang paniktik ng Amerika, Israel, at Saudi Arabia.
Sa pahayag ng kagawaran, sinabi na ang mga puwersang panseguridad ay nahuli ang isang network ng espiya na pinamumunuan ng isang command center na nakabase sa Saudi Arabia. Ang command center na ito ay bumuo ng maliliit at hiwa-hiwalay na mga selula na kumikilos nang independiyente ngunit konektado sa sentral na operasyon.
Kagamitang Esipya at Pagsasanay
Ang command center ng kalaban ay nagbigay ng makabagong kagamitan sa espiya sa mga selula upang maisagawa ang kanilang mga misyon. Ayon sa kagawaran, ang mga kasapi ng network ay sinanay sa paggamit ng mga espiya na aparato, paggawa ng ulat, pagpapadala ng lokasyon, at mga teknik sa pagtatago at pag-iwas.
Binanggit sa pahayag na ang pagsasanay ay isinagawa sa loob ng Saudi Arabia ng mga opisyal mula sa Amerika, Israel, at Saudi Arabia.
Target ng Network
Layunin ng network na ito ang tukuyin ang mahahalagang imprastruktura ng Yemen, mga estrukturang militar at panseguridad, mga lugar ng paggawa ng kagamitang militar, at mga lokasyon ng pagpapalipad ng mga missile at drone.
Dagdag pa ng kagawaran, ang mga selula ng espiya ay nangalap din ng impormasyon tungkol sa mga lider ng pulitika at militar ng bansa, pati na ang kanilang mga lugar ng trabaho at tirahan. May papel din sila sa ilang airstrike ng Amerika at Israel na nagresulta sa pagkamatay ng mga sibilyan sa mga bahay, pamilihan, at pampublikong lugar.
Pag-atake sa Serbisyong Pampubliko
Ayon sa pahayag, ibinigay ng network ang impormasyon at lokasyon ng ilang pasilidad ng serbisyo sa kalaban upang ito ay ma-target at makapinsala sa interes ng mamamayang Yemeni.
Layunin ng Operasyon
Ipinaliwanag ng Kagawaran ng Panloob ng Yemen na ang pagtatatag ng command center at ang malawakang pag-recruit ng mga espiya ay bahagi ng paglala ng agresyon laban sa Yemen at may layuning pigilan ang suporta para sa Gaza.
Panawagan sa Mamamayan
Sa pagtatapos ng pahayag, binigyang-diin ng kagawaran na ang tagumpay na ito sa seguridad ay bunga ng masusing pagsubaybay at pagtugis na nagbunyag sa mga plano at pamamaraan ng mga taksil. Hinikayat nito ang lahat ng mamamayan ng Yemen na maging mapagmatyag sa mga kilos ng kalaban na layuning guluhin ang panloob na hanay at sirain ang kapayapaan ng bansa.
