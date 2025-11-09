Pagpapakilala sa Makasaysayang Mosque ng Belarus na may Natatanging Arkitekturang Kahoy

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa lungsod ng Grodno, Belarus, isang mosque na gawa sa kahoy na may higit sa isang siglo at kalahating kasaysayan ay patuloy na tumatanggap ng mga mananamba, at dahil sa natatanging arkitektura nito, taun-taon ay umaakit ito ng pansin ng mga turista.
Pinakamatandang Mosque na Kahoy sa Belarus
Ayon sa ulat ng ABNA (AhlulBayt News Agency), sa rehiyon ng Iwye sa lungsod ng Grodno, matatagpuan ang mosque na ito na itinuturing na pinakamatanda at pinakamaganda sa bansa. Itinatag noong 1884, ito ay simbolo ng pananampalataya at pagkakakilanlan ng isang maliit na komunidad ng mga Muslim na, sa kabila ng mahirap na kasaysayan, ay nagtagumpay sa pagpapanatili ng pamana ng Islam hanggang sa kasalukuyan.
Komunidad ng Muslim sa Grodno
Sa loob ng humigit-kumulang 150 taon, nanatiling aktibo ang mosque na ito at naging lugar ng panalangin ng maraming henerasyon. Sa populasyong 6,900 ng lungsod, tinatayang 500 ay Muslim, at sila ay may espesyal na pangangalaga sa mosque, itinuturing itong bahagi ng kanilang pagkakakilanlan.
Estilo ng Arkitektura
Ang arkitektura ng mosque ay kombinasyon ng tradisyunal na lokal na estilo at simpleng artistikong elemento, na nagbibigay dito ng sabay na autentiko at kaakit-akit na anyo. Sa loob ng mosque, may hiwalay na lugar para sa panalangin ng kalalakihan at kababaihan. Ang simpleng kahoy na estruktura ay sumasalamin sa pamumuhay at arkitektura ng mga sinaunang komunidad ng Muslim sa Europa.
Sentro ng Kultura at Panlipunan
Ayon kay Sheikh Shabanovich, miyembro ng Islamic Association ng Belarus, ang Iwye Mosque ay hindi lamang lugar ng pagsamba kundi naging pangunahing sentro ng kultura at lipunan ng mga Muslim sa bansa. Malapit nang buksan ang bagong sentro ng edukasyon at kultura sa tabi ng mosque upang palakasin ang ugnayan sa lokal na komunidad.
