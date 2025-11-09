Batay sa ulat ng United Nations tungkol sa mga pag-atake sa West Bank

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa pinakahuling ulat ng United Nations, umabot sa 264 insidente ng karahasan ang isinagawa ng mga sundalong Israeli at mga settler sa mga Palestino sa West Bank noong Oktubre. Ito ang pinakamataas na bilang sa loob ng isang buwan mula nang simulan ng UN ang pagsubaybay noong 2006.
2. Epekto sa Pagtatatag ng Estado ng Palestina
Ang patuloy na pagtaas ng karahasan ay nagpapalalim sa kawalang-katiyakan sa posibilidad ng pagtatatag ng isang malayang estado ng Palestina. Ang sistematikong demolisyon ng mga tahanan at pag-atake sa mga sibilyan ay nagpapahina sa pundasyon ng pambansang soberanya.
3. Paglabag sa Karapatang Pantao
Ang mga insidenteng ito ay maaaring ituring na paglabag sa internasyonal na batas, partikular sa Geneva Conventions, na nagbabawal sa paglipat ng populasyon sa mga sinakop na teritoryo at sa pag-atake sa mga sibilyan.
4. Panawagan para sa Pandaigdigang Aksyon
Ang ulat ng UN ay dapat magsilbing babala sa komunidad internasyonal upang paigtingin ang diplomasya, human rights monitoring, at pressure sa mga partidong sangkot upang itigil ang karahasan at itaguyod ang kapayapaan.
