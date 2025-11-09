Ang pahayag ni Koosari ay muling nagpapatibay sa matagal nang hinala ng Iran: ang Estados Unidos at NATO ay aktibong sangkot sa mga pag-atake ng Israe

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pahayag ni Mohammad Esmail Koosari, miyembro ng Komisyon sa Pambansang Seguridad ng Iran, ay hindi bago ngunit mahalaga. Ayon sa kanya, mula pa sa simula ay malinaw na ang papel ng Amerika at NATO sa mga pag-atake ng Israel sa Iran. Hindi na ikinagulat ng Iran ang kamakailang pahayag ni Pangulong Donald Trump na siya mismo ang "namuno" sa operasyon.
Papel ng Kanluran sa Pag-atake
Koordinadong Operasyon: Binanggit ni Koosari na kung hindi dahil sa interbensyon ng Amerika, UK, France, at Germany, hindi kakayanin ng Israel ang operasyon.
Pagkakakilanlan ng Sasakyang Panghimpapawid: May mga fuel aircraft na lumilipad sa ilalim ng pangalan ng Israel, ngunit ayon sa Iran, Amerikano ang tunay na nagpapatakbo nito.
Epekto sa Rehiyonal na Katatagan
Pagkatapos ng “Al-Aqsa Storm”: Sinabi ni Koosari na kung wala ang suporta ng Kanluran, maaaring wala nang Israel ngayon.
Pagpapalalim ng Alitan: Ang ganitong mga pahayag ay nagpapalalim sa tensyon sa pagitan ng Iran at Kanluran, lalo na sa konteksto ng patuloy na digmaan sa Gaza at mga panawagan para sa pandaigdigang pagkilos.
Estratehikong Pagsusuri
Paglalantad ng Katotohanan: Ang pahayag ni Trump ay nagbubunyag ng aktibong papel ng Washington, taliwas sa mga naunang pagtanggi ng mga opisyal ng Amerika.
Diplomatikong Tugon: Tumugon ang Iran sa pamamagitan ng pagsusumite ng liham sa UN, hinihiling ang pananagutan ng Amerika sa ilalim ng internasyonal na batas.
Konklusyon
Ang pahayag ni Koosari ay bahagi ng mas malawak na diskurso sa Iran na ang Kanluran ay hindi lamang tagasuporta kundi direktang kalahok sa mga agresyon ng Israel. Sa kontekstong ito, ang Iran ay patuloy na nananawagan sa pandaigdigang komunidad na kilalanin ang mga paglabag sa soberanya at karapatang pantao.
………….
328
Your Comment