Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pitong katao ang nasugatan sa drone strike ng Israel sa Bint Jbeil, sa Lebanon, ayon sa mga ulat noong Nobyembre 8, 2025. Ang insidente ay bahagi ng serye ng pag-atake sa timog Lebanon na lalong nagpapataas ng tensyon sa rehiyon.
Detalye ng Insidente
Lokasyon ng Pag-atake: Isang sasakyan malapit sa Salah Ghandour Hospital sa lungsod ng Bint Jbeil, timog Lebanon, ang tinarget ng drone ng Israel gamit ang dalawang guided missiles.
Mga Nasugatan: Ayon sa Lebanese Health Ministry, pitong katao ang nasugatan sa insidente. Wala pang opisyal na ulat ukol sa mga nasawi.
Paglabag sa Tigil-putukan: Ang pag-atake ay itinuturing na paglabag sa ceasefire na idineklara noong huling bahagi ng 2024.
Mas Malawak na Konteksto
Sunod-sunod na Pag-atake: Ilang oras bago ang insidente sa Bint Jbeil, isa pang drone strike ang isinagawa sa rehiyon ng Shebaa, kung saan dalawang magkapatid ang nasawi.
Target ng Israel: Ayon sa mga ulat, ang mga pag-atake ay nakatuon sa mga pinaghihinalaang kaanib ng Hezbollah, ngunit maraming sibilyan ang nadadamay.
Reaksyon ng EU: Nanawagan ang European Union sa Israel na igalang ang tigil-putukan at iwasan ang karagdagang karahasan.
Pagsusuri
Ang patuloy na drone strikes ng Israel sa timog Lebanon ay nagpapakita ng paglala ng alitan sa hangganan, lalo na sa konteksto ng digmaan sa Gaza. Ang paggamit ng drone sa mga sibilyang lugar ay nagpapataas ng panganib sa mga inosenteng mamamayan at maaaring magdulot ng mas malawak na krisis sa rehiyon.
