Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Kabul-Islamabad Talks sa Istanbul: Isang Nabigong Pagkakataon para sa Rehiyonal na Katatagan.
1. Kabiguan ng Diplomasya sa Gitna ng Krisis
Ang dalawang araw na negosasyon sa Istanbul sa pagitan ng Taliban at ng delegasyon ng Pakistan ay nauwi sa kabiguan, ayon sa tagapagsalita ng pamahalaang pansamantala ng Afghanistan. Ang dahilan: kakulangan ng kooperasyon at pananagutan mula sa panig ng Islamabad.
2. Pagsisi at Pagkakahiwalay ng Pananagutan
Ayon kay Zabihullah Mujahid, isinisi ng Pakistan ang lahat ng responsibilidad sa seguridad sa Kabul, habang tumangging akuin ang sarili nitong papel. Ang ganitong taktika ay nagpapakita ng malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa.
3. Papel ng mga Tagapamagitan
Bagaman may mga bansang tagapamagitan tulad ng Iran, Turkey, at Qatar, hindi naging sapat ang kanilang papel upang mapaglapit ang dalawang panig. Ipinapakita nito ang limitasyon ng rehiyonal na diplomasya sa harap ng matagal nang tensyon.
4. Kritikal na Usapin: Seguridad at Terorismo
Ang pangunahing layunin ng pag-uusap ay ang pagtalakay sa mga isyung panseguridad sa hangganan, kooperasyon kontra terorismo, at relasyong bilateral. Ngunit ang kabiguang ito ay nagpapalalim sa krisis sa hangganan, lalo na sa harap ng tumitinding aktibidad ng mga militante sa rehiyon.
5. Epekto sa Rehiyon
Ang kabiguang ito ay nagpapahina sa posibilidad ng koordinadong aksyon laban sa ekstremismo at maaaring magdulot ng paglala ng tensyon sa hangganan, na may epekto hindi lamang sa Afghanistan at Pakistan kundi sa buong Gitnang Asya.
