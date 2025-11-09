Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Walang opisyal ng pamahalaan ng Estados Unidos ang dadalo sa G20 Summit sa Johannesburg, ayon kay Pangulong Donald Trump, bilang protesta sa umano’y pag-abuso sa mga Afrikaner sa South Africa.
Pahayag ni Trump at Mga Dahilan
Pagkondena sa Host Country: Tinawag ni Trump ang pagpili ng South Africa bilang host ng G20 Summit ngayong Nobyembre 2025 bilang isang “kumpletong kahihiyan”.
Allegasyon ng Karahasan: Ayon sa kanya, ang mga Afrikaner—mga puting mamamayan na may lahing Dutch, French, at German—ay pinapatay at inaagawan ng lupa, isang alegasyon na itinanggi ng pamahalaan ng South Africa bilang walang batayan.
Pag-boycott ng U.S.: Idineklara ni Trump na walang sinumang opisyal ng U.S. ang dadalo sa summit, kabilang na si Bise Presidente JD Vance na una nang nakatakdang dumalo.
Alternatibong Host: Iminungkahi ni Trump na ang lungsod ng Miami, Florida ang maging host ng G20 Summit sa 2026, bilang kapalit ng Johannesburg.
Reaksyon ng South Africa
Pagtanggi sa Mga Paratang: Tinanggihan ng mga opisyal ng South Africa ang mga alegasyon ni Trump, at hiniling ang ebidensya ng umano’y pag-abuso. Patuloy pa rin ang kanilang paghahanda para sa summit sa Nobyembre 22–23.
Diplomatikong Epekto: Ang desisyon ng U.S. na hindi dumalo ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng Washington at Pretoria, at maaaring makaapekto sa mga bilateral na ugnayan.
Pagsusuri
Politikal na Motibo: Ang pahayag ni Trump ay maaaring bahagi ng mas malawak na estratehiya sa pulitika, lalo na sa konteksto ng kanyang muling pagtakbo sa halalan.
Pagbalik ng Diskurso sa “White Genocide”: Muling binuhay ni Trump ang kontrobersyal at debunked na naratibo ng “white genocide” sa South Africa, na dati na niyang binanggit noong kanyang unang termino.
Epekto sa G20: Ang pag-boycott ng U.S. ay maaaring magpahina sa kolektibong impluwensya ng summit, lalo na sa mga usaping pandaigdig tulad ng klima, ekonomiya, at seguridad.
Konklusyon
Ang desisyon ni Trump ay hindi lamang isang diplomatikong hakbang kundi isang simbolikong pahayag ng pagtutol sa pamahalaan ng South Africa. Gayunpaman, ang mga alegasyon ay walang sapat na ebidensya ayon sa mga internasyonal na tagamasid, at maaaring magdulot ng pagkakahiwalay ng U.S. sa mga pandaigdigang talakayan sa G20.
…………
328
Your Comment