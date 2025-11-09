Halalan sa Iraq 2025: Matinding Kompetisyon sa Kirkuk

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa loob ng tatlong araw, gaganapin na ang halalan sa parlyamento ng Iraq (Nobyembre 11, 2025). Maraming lungsod at lalawigan, kabilang ang Kirkuk, ay naging sentro ng matinding kompetisyon sa halalan.
Isang araw bago ang halalan, ipinagbawal na ang lahat ng aktibidad pangkampanya simula 7:00 AM ngayong araw. Pumasok na ang Iraq sa tinatawag na “katahimikan sa halalan.”
Ang espesyal na halalan para sa mga puwersang panseguridad ay itinakda sa Nobyembre 9, habang ang pangkalahatang halalan ay sa Nobyembre 11.
Sa buong Iraq, mayroong 7,768 kandidato—2,248 babae at 5,520 lalaki—na nakikipagkompetensya para sa 329 puwesto sa Kamara ng mga Kinatawan.
Tinatayang 21 milyong botante ang may karapatang bumoto sa halalan sa Nobyembre 11.
Para sa espesyal na halalan, tinatayang 1,313,859 miyembro ng mga ahensyang panseguridad at militar ang inaasahang boboto.
…………
328
Your Comment