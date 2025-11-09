Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Imposible ang Normalisasyon sa Israel, Ayon sa Lebanon: Pahayag ng Speaker ng Parlyamento ng Lebanon.
“Ang mga nagnanais ng normalisasyon ay dapat maunawaan na hindi ito posible.”
Nanindigan siya sa kanyang posisyon hinggil sa mekanismo ng negosasyon—isang mekanismong kinabibilangan ng lahat ng panig: Lebanon, Israel, Estados Unidos, France, at United Nations.
Sa mga teknikal na usapin, binanggit niya ang posibilidad ng paggamit ng mga sibilyang eksperto, gaya ng ginawa noong 2000 sa pagmamapa ng “Blue Line” sa hangganan, kung saan ginamit ang mga geologist at surveyor.
“Wala ni isa sa mga banta o airstrike ng Israel ang makakabago sa aming posisyon.”
Pagsusuri sa Konteksto
Ang pahayag na ito ay bahagi ng patuloy na pagtutol ng Lebanon sa anumang uri ng normalisasyon ng ugnayan sa Israel, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Sa kasalukuyang digmaan sa Gaza, ang posisyong ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga grupong Arab at pro-Palestinian sa pagtutol sa mga agresyon ng Israel.
