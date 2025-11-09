Pagsusuri sa pag-uusap sa telepono ng mga kalihim ng ugnayang panlabas ng Iran at Pakistan, sa konteksto ng rehiyonal na seguridad at diplomatikong d

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pag-uusap sa pagitan nina Seyyed Abbas Araghchi ng Iran at Mohammad Ishaq Dar ng Pakistan ay hindi lamang simpleng konsultasyon—ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon, lalo na sa harap ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan.
Iran bilang Tagapamagitan
Posisyon ng Iran: Ipinahayag ni Araghchi ang kahandaan ng Iran na tumulong sa anumang paraan upang mapababa ang tensyon sa pagitan ng Islamabad at Kabul.
Diplomatikong Kapital: Bilang bansang may malalim na ugnayan sa parehong Afghanistan at Pakistan, may kakayahan ang Iran na magsilbing neutral na tagapamagitan sa mga sensitibong usapin.
Kabul–Islamabad: Isang Masalimuot na Relasyon
Mga Isyu sa Hangganan: Patuloy ang mga alitan sa hangganan, kabilang ang mga insidente ng barilan,
Pagkabigo ng Direktang Negosasyon: Kamakailan, nabigo ang negosasyon sa Istanbul sa pagitan ng Afghanistan at Pakistan, na lalong nagpapakita ng kakulangan ng tiwala sa pagitan ng dalawang panig.
Papel ng Rehiyon at Pandaigdigang Komunidad
Kooperasyon ng mga Rehiyonal na Bansa: Binanggit ni Araghchi ang pangangailangan ng tulong mula sa mga bansang may impluwensya—tulad ng Iran, Turkey, at Qatar—upang mapadali ang diyalogo.
Pananaw ng Pakistan: Ipinahayag ni Ishaq Dar ang pagsuporta sa kapayapaan at katatagan, at ang kahalagahan ng patuloy na konsultasyon sa mga isyung ito.
Konklusyon
Ang pag-uusap na ito ay nagpapakita ng aktibong papel ng Iran sa rehiyonal na diplomasya, at ng pagkakaisa ng mga bansa sa harap ng mga krisis sa hangganan. Sa panahon ng digmaan sa Gaza, tensyon sa Afghanistan, at pagbabago sa pandaigdigang kaayusan, ang mga ganitong hakbang ay mahalaga upang mapanatili ang balanse at maiwasan ang eskalasyon ng alitan.
