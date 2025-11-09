Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dalawa ang naiulat na drone strike ng Israel sa Lebanon ngayong umaga lamang, kabilang ang pinakahuli sa Rachaya al-Wadi sa silangang bahagi ng bansa, na nagdulot ng pagkamatay ng hindi bababa sa isang tao.
Detalye ng Pinakahuling Pag-atake
Ayon sa mga ulat mula sa Lebanese at internasyonal na media, isang Israeli drone ang tumarget sa isang sasakyan sa Rachaya al-Wadi, isang bayan sa rehiyon ng Bekaa sa silangang Lebanon.
Ang pag-atake ay nagresulta sa pagkamatay ng isang tao, ayon sa ulat ng Times of Israel, bagaman hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng biktima.
Ito ang ikalawang drone strike ng Israel sa Lebanon ngayong araw, kasunod ng naunang pag-atake sa Bint Jbeil sa timog Lebanon, kung saan pitong katao ang nasugatan.
Konteksto at Epekto
Ang mga pag-atake ay bahagi ng patuloy na tensyon sa hangganan ng Israel at Lebanon, lalo na sa gitna ng digmaan sa Gaza.
Ayon sa mga ulat, ang mga target ay pinaghihinalaang konektado sa Hezbollah, ngunit maraming sibilyan ang nadadamay, na nagdudulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon.
Ang mga drone strike ay itinuturing na paglabag sa umiiral na ceasefire agreement, at maaaring magdulot ng mas malawak na eskalasyon kung magpapatuloy.
Konklusyon
Ang serye ng drone strikes ng Israel sa Lebanon, kabilang ang pinakahuli sa Rachaya al-Wadi, ay nagpapakita ng paglala ng alitan sa pagitan ng Israel at mga grupong armado sa Lebanon. Sa gitna ng patuloy na krisis sa Gaza, ang mga ganitong insidente ay nagpapataas ng panganib ng mas malawak na rehiyonal na digmaan.
Sources:
L'Orient Today – Israeli drone strikes in Lebanon
Times of Israel – One killed in southeast Lebanon drone strike
Al Mayadeen – 2 killed in Israeli strikes
………….
328
Your Comment