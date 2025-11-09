Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Habang tumitindi ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon, pinapalakas ng Estados Unidos at Egypt ang presyur sa Beirut upang makipag-usap sa Tel Aviv—ngunit nananatiling matatag ang Hezbollah sa karapatang ipagtanggol ang sarili habang iginagalang ang tigil-putukan.
Rehiyonal na Presyur at Diplomasya
Estados Unidos at Egypt ay pinapalakas ang presyon sa Lebanon upang makipag-negosasyon sa Israel, sa gitna ng patuloy na drone strikes at air raids sa timog Lebanon.
Ang pagbisita ni Hassan Rashad, pinuno ng intelihensiya ng Egypt, sa Tel Aviv ay nagpapakita ng malalim na koordinasyon sa pagitan ng Cairo at Washington upang protektahan ang kasunduan sa Gaza at iugnay ito sa sitwasyon sa Lebanon.
Sa kanyang paglalakbay sa Beirut, si Rashad ay nakarinig ng direktang banta mula sa mga opisyal ng Israel ukol sa posibilidad ng panibagong digmaan kung hindi magaganap ang disarmament ng Hezbollah.
Posisyon ng Hezbollah
Sa kabila ng presyur, nanindigan ang Hezbollah sa karapatang ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake ng Israel, habang nananatiling nakatuon sa kasunduan ng tigil-putukan na naabot noong Nobyembre 2024.
Ayon sa pahayag ng grupo: “Ipinagtatanggol namin ang aming bansa laban sa digmaang ipinapataw sa amin.”
Paglala ng Alitan
Prime Minister Netanyahu ay nagbabala na anumang pagsisikap ng Hezbollah na muling mag-armas ay magdudulot ng agarang tugon militar mula sa Israel.
Defense Minister Israel Katz ay nanawagan sa Lebanon na ganap na i-disarma ang Hezbollah bilang bahagi ng kasunduan sa tigil-putukan, at nagbanta ng mas matinding enforcement operations.
Konklusyon
Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng paglalim ng tensyon sa hangganan ng Lebanon at Israel, kung saan ang mga drone strikes, diplomatikong presyur, at mga banta ng digmaan ay sabay-sabay na nagpapabigat sa posisyon ng Beirut. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang Hezbollah sa pagtanggol sa soberanya ng Lebanon habang sinusubukang iwasan ang direktang eskalasyon.
