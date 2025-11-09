Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon kay Abu Hussein al-Hamidawi, ang susunod na pamahalaan ng Iraq ay tiyak na susuportahan ng mga grupong Islamic Resistance at ng Popular Mobilization Forces (PMF), sa ilalim ng Coordination Framework coalition.
Pahayag sa Gitna ng Halalan sa Iraq 2025
Sa bisperas ng ikaanim na halalan sa parlyamento ng Iraq, naglabas ng pahayag si Abu Hussein al-Hamidawi, Kalihim-Heneral ng Kataib Hezbollah, kung saan binigyang-diin niya ang:
Suporta ng mga grupong Islamic Resistance at PMF sa susunod na pamahalaan ng Iraq.
Pagpapatuloy ng Coordination Framework coalition—isang malawak na alyansa ng mga partidong Shi’a—sa pagbuo ng bagong gobyerno.
Panawagan sa lahat ng mamamayan na lumahok nang masigla sa halalan upang palakasin ang representasyon ng mga grupong maka-resistensya sa parlyamento.
Konteksto ng Pahayag
Ang Kataib Hezbollah ay bahagi ng tinatawag na Axis of Resistance, na may malalim na ugnayan sa Iran at aktibong papel sa mga operasyon laban sa presensya ng U.S. sa rehiyon.
Sa mga nakaraang buwan, nanawagan si al-Hamidawi ng pag-iingat sa pakikitungo sa U.S. at pagtuon sa halalan bilang estratehikong hakbang upang mapanatili ang impluwensya ng mga grupong maka-resistensya sa gobyerno.
Sa harap ng mga panawagan para sa disarmament ng PMF mula sa ilang sektor, binigyang-diin ng Kataib Hezbollah na ang mga panawagang ito ay naglalayong pahinain ang dignidad at kalayaan ng mamamayang Iraqi.
Epekto sa Politika ng Iraq
Ang Coordination Framework ay inaasahang muling magtatag ng pamahalaan, gaya ng ginawa nito noong halalan ng 2021, kung saan nakakuha ito ng mayorya sa parlyamento.
Ang suporta ng mga grupong tulad ng Kataib Hezbollah ay nagpapalakas sa posisyon ng mga partidong Shi’a sa gitna ng kompetisyon mula sa mga independiyente at mga partidong Sunni at Kurdish.
Ang halalan ngayong Nobyembre 11 ay may mahigit 21 milyong rehistradong botante, at ang resulta nito ay magpapasya sa susunod na pangulo at gabinete ng Iraq.
Konklusyon
Ang pahayag ni Abu Hussein al-Hamidawi ay nagpapakita ng malinaw na intensyon ng mga grupong maka-resistensya na manatiling aktibo sa politika ng Iraq. Sa kabila ng mga panlabas na presyur, ang PMF at Kataib Hezbollah ay nananatiling pangunahing puwersa sa paghubog ng pamahalaan, na may layuning ipagtanggol ang soberanya ng bansa at palakasin ang ugnayan sa mga alyado sa rehiyon.
