Babagsak ba sa kamay ng Al-Qaeda ang kabisera ng Mali sa lalong madaling panahon?

Isinulat ng French magazine na Jeune Afrique na ang pamahalaang militar ng Mali ay nahaharap sa isang walang kapantay at umiiral na krisis; sapagkat ang lungsod ng Bamako, kabisera ng bansa, at maraming iba pang rehiyon ay unti-unting napapalibutan ng mga armadong grupong jihadista.
Ayon sa ulat, ang grupong Nusrat al-Islam wal-Muslimin – ang pinakamalaking direktang sangay ng Al-Qaeda sa rehiyon – ay nagpataw ng blockade sa pag-aangkat ng gasolina na naging sanhi ng pagkaparalisa ng ekonomiya ng Mali.
Ayon sa magazine, ang mapanakal na estratehiyang ito ay nagdulot ng pagsasara ng mga paaralan, pagpigil sa pag-ani ng mga produktong agrikultural sa iba’t ibang rehiyon, at matinding pagkaantala sa suplay ng kuryente.
Nanawagan si Assimi Goïta, pinuno ng Konsehong Militar ng Mali, sa mamamayan na magsikap upang malampasan ang krisis at nangakong gagamitin ang lahat ng kakayahan upang matustusan ang gasolina.
Sinabi ni Bakary Sambe, direktor ng Timbuktu Institute for Studies (nakabase sa Dakar, Senegal), sa panayam sa magazine: “Wala nang kontrol ang pamahalaan ng Mali sa sarili nitong teritoryo at nakatuon lamang ang mga puwersa nito sa paligid ng Bamako upang protektahan ang pamahalaan.”
Idinagdag niya: “Ang suporta ng mamamayan sa pamahalaang militar ay mabilis na humihina, sapagkat nabigo ang pamahalaan na tuparin ang pangakong magbigay ng seguridad.”
Babagsak ba ang Bamako?
Ayon sa ulat, hindi inaasahan ng mga tagamasid na agad na babagsak ang Bamako, sapagkat wala ang grupong Nusrat al-Islam wal-Muslimin ng sapat na kakayahang militar o administratibo upang sakupin ang kabisera.
Sinabi ni Charlie Werbe, analyst ng consulting firm na “Albidaran Threat,” sa magazine: “Hindi ko iniisip na may kakayahan o layunin ang grupong ito na sakupin ang Bamako, ngunit ang banta na kanilang nilikha laban sa kabisera ay walang kapantay.”
Isinulat ng magazine na sa mga nakaraang buwan, pinalawak ng grupong ito ang impluwensiya sa malaking bahagi ng teritoryo ng Mali at pinopondohan ang sarili mula sa pagkolekta ng buwis at ransom mula sa mga pagdukot.
Ayon kay Bakary Sambe, ang estratehikong layunin ng grupo sa blockade ay ang pagbagsak ng pamahalaang militar. Isang European security source ang nagpatibay na layunin ng grupo ang pabagsakin ang Konsehong Militar at magtatag ng pamahalaan na maaari nilang kausapin at ipatupad ang kanilang mga polisiya.
Opsyon ng negosasyon
Ayon sa ulat, isa sa mga opsyon ng pamahalaan ng Mali ay ang makipag-usap sa pamunuan ng grupong jihadista.
Isang lokal na kinatawan na hindi nais ipahayag ang pangalan ang nagsabi sa magazine: “Sa kasalukuyan, sinisikap ng pamahalaan na makakuha ng pansamantalang tigil-putukan mula sa mga jihadista upang alisin ang blockade sa gasolina.”
Ang pagtatalaga kay General Toumani Kone bilang pinuno ng hukbong lupa dalawang linggo na ang nakalipas ay maaaring senyales ng ganitong hakbang, sapagkat siya ay may kaalaman sa mga jihadist circles at dati nang nagsikap makipag-usap sa kanila. Ngayon, layunin niyang buhayin ang mga pag-uusap upang makamit kahit pansamantalang tigil-putukan.
Nagbabala ang ulat na ang patuloy na estratehiya ng economic strangulation ay maaaring humantong sa ganap na pagbagsak ng pamahalaan ng Mali, na magdudulot ng sakuna sa buong rehiyon.
Blockade at strangulation ng ekonomiya
Sa isa pang ulat ng parehong magazine na isinulat nina Maher Jabi at Othman Askoufari, sinabi na mula noong Setyembre, pinalakas ng grupong Nusrat al-Islam wal-Muslimin ang mga pag-atake sa mga kalsadang nag-uugnay sa Bamako sa mga daungan ng Ivory Coast at Senegal.
Mula noong Hunyo, ipinagbawal ng pamahalaan ng Mali ang pagbebenta ng gasolina sa bote at galon sa mga rural na lugar upang limitahan ang galaw ng mga armadong grupo (na karaniwang gumagamit ng motorsiklo), at patuyuin ang kanilang suplay ng gasolina.
Bilang tugon, idineklara ng grupong jihadista na ang blockade sa gasolina laban sa Bamako ay tugon sa desisyong iyon ng pamahalaan.
Isang military source ang nagpaliwanag: “Dapat maunawaan na kapag sinabing blockade, hindi ito nangangahulugang may mga nakapirming harang na may karatula. Karaniwan, dose-dosenang armadong lalaki sa motorsiklo ang lumilikha ng takot sa mga kalsada at pagkatapos ay nawawala. Sa ganitong kalagayan, kahit ang mga airstrike ay mahirap gamitin laban sa kanila, sapagkat mabilis silang nagtatago sa mga sibilyan. Tayo ay nasa isang sitwasyon ng kawalan ng balanse.”
Ayon sa magazine, aktibo ang mga miyembro ng grupo sa pangunahing kalsada bilang 1 (na nag-uugnay sa Mali at Senegal) at kalsada bilang 7 (na patungo sa daungan ng Ivory Coast), at ginagamit ang gilid ng kagubatan upang biglaang salakayin ang mga convoy ng gasolina.
Posisyon ng Amerika
Isinulat ng magazine: “Lubos na umaasa ang Mali sa pag-aangkat ng produktong petrolyo, at sa kawalan nito, lahat ng sektor ng ekonomiya ng bansa ay haharap sa matinding epekto ng kakulangan sa gasolina.”
Nagbabala si Modibo Mao Makalo, isang economic expert, sa panayam sa magazine na ang patuloy na kakulangan sa gasolina ay magdudulot ng pagtaas ng inflation at presyo ng kuryente, transportasyon, at pagkain, at malamang na lubos na pabagalin ang mga aktibidad pang-industriya.
Samantala, si Christopher Landau, Deputy Secretary of State ng Amerika, ay kamakailan nakipag-usap kay Abdullah Diop, Foreign Minister ng Mali, tungkol sa mga hamon sa seguridad ng rehiyon sa gitna ng tumitinding pag-atake ng mga armadong grupo.
Sa isang mensahe sa social media na “X” (dating Twitter), pinuri niya ang mga puwersang militar ng Mali at ang kanilang pagsisikap sa pakikipaglaban sa mga extremist group, lalo na ang grupong Nusrat al-Islam wal-Muslimin na kaanib sa Al-Qaeda.
Ang mga pahayag na ito ay itinuturing na malinaw na pagbabago sa posisyon ng Washington patungkol sa pamahalaang militar ng Mali matapos ang mga taon ng tensyong diplomatiko. Naniniwala ang mga tagamasid na ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng kagustuhan ng Amerika na muling buuin ang relasyon at makipagtulungan sa mga opisyal ng Mali.
