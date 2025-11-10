Milyon-milyong tao ang nahuhulog sa isang mapanganib na siklo ng digmaan at pagbabago ng klima, na nagdudulot ng mas matinding paglikas at panganib sa

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang ulat na No Escape: On the Frontlines of Climate Change, Conflict and Forced Displacement ng UNHCR ay inilathala noong Nobyembre 2024 upang ilarawan ang koneksyon sa pagitan ng climate crisis, armadong alitan, at sapilitang paglikas. Ayon sa ulat:
117 milyong tao ang napaalis sa kanilang tahanan dahil sa digmaan, karahasan, at pag-uusig sa kalagitnaan ng 2025.
Halos kalahati ng mga refugee sa mundo ay naninirahan sa mga rehiyong may mataas na panganib sa mga sakunang dulot ng klima sa loob ng susunod na 15 taon.
Ang pagbabago ng klima ay nagpapalala sa umiiral na kahinaan, tulad ng kakulangan sa pagkain, baha, tagtuyot, at tensyon sa limitadong likas na yaman.
Isang Siklo ng Pagkakulong
Ang ulat ay tumutukoy sa isang vicious cycle kung saan:
Ang mga refugee ay tumakas mula sa digmaan, ngunit napupunta sa mga lugar na lubhang apektado ng klima.
Ang mga sakunang dulot ng klima ay nagpapalawak ng displacement, na nagpapahirap sa mga bansang tumatanggap ng mga refugee.
Marami sa mga refugee ay walang kakayahang umangkop o tumakas, kaya’t nakakulong sa mga lugar na lalong nagiging hindi matirhan.
Mga Epekto at Babala
UNHCR ay nagbabala na kung walang agarang aksyon:
Maraming rehiyon ang magiging hindi na matitirhan, lalo na sa Sub-Saharan Africa, South Asia, at Middle East.
Pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga lokal na populasyon at mga refugee dahil sa kompetisyon sa yaman.
Paglala ng humanitarian crisis, kung saan ang mga ahensya ay mahihirapang tumugon sa sabay-sabay na epekto ng digmaan at klima.
Mga Solusyon at Panawagan
Ayon sa ulat, may mga sustainable solutions na maaaring isagawa:
Pagpopondo mula sa mga pandaigdigang summit tulad ng COP30 upang suportahan ang mga bansang tumatanggap ng refugee.
Pagpapalakas ng lokal na kakayahan upang harapin ang mga sakuna at magbigay ng proteksyon sa mga displaced populations.
Pagkilala sa karapatang pantao ng mga refugee sa konteksto ng climate justice.
Konklusyon
Ang krisis sa klima ay hindi lamang isyung pangkalikasan—ito ay krisis ng sangkatauhan. Ang mga refugee ay nasa pinakadelikadong posisyon, at ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa pandaigdigang pagkilos, matatag na polisiya, at makataong pagtugon.
Sources: Free Malysia Today
