82.42% ang Turnout sa Espesyal na Halalan sa Iraq; Nouri al-Maliki ang Nangunguna

Inanunsyo ng Independent High Electoral Commission ng Iraq na ang opisyal na turnout sa espesyal na halalan ay umabot sa 82.42%, isang mataas na antas ng partisipasyon.
Ayon sa mga ulat na hindi pa opisyal, si Nouri al-Maliki, dating Punong Ministro ng Iraq at lider ng electoral bloc na State of Law Coalition, ang nangunguna sa mga kandidato sa kasalukuyang bilang ng boto.
Batay sa ulat ng komisyon, sa 1,313,000 rehistradong botante para sa espesyal na halalan, 1,104,000 katao ang aktwal na bumoto.
Sa mga rehiyon, Erbil sa Kurdistan Region ang may pinakamataas na turnout na 98%, habang ang Al-Rusafa sa Baghdad ang may pinakamababa na 70%.
Ayon kay Jumana Al-Ghalai, tagapagsalita ng komisyon, natapos na ang manual at electronic counting, at ipinasa na ang mga resulta sa mga kinatawan ng bawat electoral bloc.
Dagdag pa niya, walang nakitang pagkakaiba sa pagitan ng manual at electronic na bilang, na nagpapakita ng integridad ng proseso.
