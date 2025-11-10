Panawagan sa Alkalde-Elect na si Mamdani: Ipagpawalang-bisa ang mga Kontrata sa mga Kumpanyang Konektado sa Israel

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- New York, USA — Sa gitna ng tumitinding panawagan para sa hustisya sa Palestine, nanawagan ang New York chapter ng Democratic Socialists of America (DSA) sa alkalde-elect na si Zohran Mamdani na, sa kanyang pag-upo sa puwesto, ipawalang-bisa ang lahat ng kontrata ng lungsod sa mga kumpanyang may ugnayan sa Israel at bawiin ang pondo ng lungsod mula sa mga bangkong sumusuporta sa rehimeng Zionista.
Ayon sa isang limang-pahinang dokumento na inilabas ng grupo, matagal na nilang pinaplano ang hakbang na ito upang matiyak na si Mamdani, na kilalang tagasuporta ng adhikain ng mga Palestino, ay maninindigan sa kanilang anti-war platform at hindi bibigay sa presyur ng mga makapangyarihang sektor.
Nilalaman ng Panukala
Kabilang sa mga pangunahing panawagan ng DSA ang:
Pagwawakas ng mga kontrata sa mga kumpanyang Israeli o may koneksyon sa rehimeng Zionista.
Pag-withdraw ng pondo ng lungsod mula sa mga institusyong pinansyal na sumusuporta sa Israel.
Pagpapatupad ng mga patakarang tumutugon sa katarungan para sa mga mamamayang Palestinian.
Konteksto ng Panawagan
Ang panukala ay bahagi ng mas malawak na kilusan sa Estados Unidos na layuning:
Itulak ang mga lokal na pamahalaan na kumilos laban sa mga kumpanyang sangkot sa okupasyon ng Palestine.
Gamitin ang kapangyarihan ng lungsod upang ipakita ang moral na paninindigan sa mga isyung pandaigdig.
Suportahan ang mga halal na opisyal na may progresibong pananaw sa pandaigdigang hustisya.
