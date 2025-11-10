  1. Home
  2. serbisyo
  3. Video

Video | Final match ng Canadian Premier League sa Ottawa, na ginanap sa gitna ng malakas na pag-ulan ng niyebe. Isang tunay na laban sa yelo at damdam

10 Nobyembre 2025 - 10:10
News ID: 1748764
Video | Final match ng Canadian Premier League sa Ottawa, na ginanap sa gitna ng malakas na pag-ulan ng niyebe. Isang tunay na laban sa yelo at damdam

Ang laban ay ginanap noong Nobyembre 9, 2025, sa Ottawa, kung saan nagharap ang Atlético Ottawa at Cavalry FC para sa North Star Cup. Sa kabila ng matinding lamig at pagbagsak ng niyebe, ipinakita ng mga manlalaro ang kanilang determinasyon at tibay sa isa sa mga pinaka-dramatikong finals sa kasaysayan ng liga.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-   Ang laban ay ginanap noong Nobyembre 9, 2025, sa Ottawa, kung saan nagharap ang Atlético Ottawa at Cavalry FC para sa North Star Cup. Sa kabila ng matinding lamig at pagbagsak ng niyebe, ipinakita ng mga manlalaro ang kanilang determinasyon at tibay sa isa sa mga pinaka-dramatikong finals sa kasaysayan ng liga.

Makikita sa mga larawang ito ang:

Mga manlalarong naglalaro habang halos natatabunan ng niyebe ang pitch.

Mga tagpo ng kasiyahan at pakikipaglaban sa gitna ng puting kalikasan.

Ang kakaibang kagandahan ng football sa ilalim ng snowstorm.

…………

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha