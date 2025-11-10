Pangwakas na Sesyon ng Kumperensyang “Tayo at ang Kanluran” sa Kaisipan ni Ayatollah Khamenei+ Video

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa kasalukuyan ay ginaganap ang pangwakas na sesyon ng kumperensyang “Tayo at ang Kanluran; sa mga pananaw at kaisipan ni Ayatollah al-Uzma Khamenei” sa International Conference Center ng IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting).
Dinaluhan ito ng mga propesor, mananaliksik, at mga kilalang personalidad sa larangan ng agham at politika, na layuning talakayin ang mga pananaw ng Pinuno ng Rebolusyon hinggil sa ugnayan ng Iran at ng Kanluran, partikular sa mga aspeto ng kultura, ideolohiya, at geopolitika.
