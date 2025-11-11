Iran sa Harap ng Kanluran: Mula sa Kasaysayan Hanggang sa Makabagong Labanan ng mga Kabihasnan

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa isang kumperensyang pinamagatang "Kami at ang Kanluran", tinalakay ng mga iskolar at eksperto ang malalim na ugnayan ng Iran at ng Kanluran mula sa pananaw ng kasaysayan, pilosopiya, at kabihasnan. Binibigyang-diin nila na ang kasalukuyang tunggalian sa pagitan ng Islamikong Republika ng Iran at ng Kanluraning kabihasnan ay hindi lamang isyung pampulitika, kundi isang salpukan ng dalawang magkaibang pananaw sa mundo.
Kasaysayan ng Iran at Kanluran
Ayon kay Ali Larijani, Kalihim ng Supreme National Security Council, ang Iran ay isa sa dalawang pangunahing kapangyarihan noong sinaunang panahon (kasama ang Gresya at Roma), at hindi kailanman nasakop ng Kanluran. Sa panahon ng Safavid, nanatiling malaya at pantay ang Iran sa Kanluran, ngunit sa panahon ng Qajar, naging mahina ito sa agham at pamahalaan, kaya’t nakapasok ang mga Kanluraning kapangyarihan. Sa ilalim ng Pahlavi, naging masyadong umaasa ang Iran sa Kanluran hanggang sa bumangon ang Rebolusyong Islamiko na nagpanumbalik ng kalayaan.
Hamon ng Kulturang Kanluranin
Binanggit ni Larijani ang babala ng mga lider ng rebolusyon tungkol sa "kulturang pananakop" ng Kanluran. Aniya, ginagamit ng Kanluran ang teknolohiya at kultura upang mangibabaw sa isipan ng mga tao. Sa pananaw ng Islamikong-Iranian, ang tao ay may espirituwal na ugnayan sa katotohanan, samantalang sa Kanluran, ang tao ay hiwalay sa kanyang pag-iral.
Patakarang Batay sa Lakas
Tinukoy ni Larijani na ang Amerika ay kumakatawan sa patakarang ang kapayapaan ay nakakamit sa pamamagitan ng kapangyarihan, hindi katarungan. Binanggit niya ang mga digmaan tulad ng sa Iraq bilang halimbawa ng patakarang ito. Binalaan niya na ang kaguluhang nilikha ng Kanluran ay maaaring bumalik sa kanila.
Katatagan ng Iran
Sa kabila ng mga banta, nananatiling matatag ang Iran. Sa tulong ng pamumuno ng Rebolusyon, nagtagumpay ang bansa sa pagpapanatili ng pagkakaisa at pagpapakita ng kakayahang baguhin ang takbo ng mga pangyayari.
Kritika sa Kanluran at Rasong Islamiko
Si Dr. Mohammad Es-haqi naman ay nagsabing ang paglayo ng Kanluran sa mga banal na prinsipyo ay nagdulot ng krisis sa moralidad at kaalaman. Ayon sa kanya, ang pananaw ng Rebolusyon ay hindi pagtanggi o pagsuko sa Kanluran, kundi isang makatuwirang pakikitungo batay sa kasaysayan at inspirasyon mula sa Qur’an. Naniniwala siyang dapat makipag-usap sa mga mamamayan ng Kanluran, hindi sa mga mapang-aping sistema.
Kalayaan: Susi sa Tunay na Pag-unlad
Ayon kay Musa Haqqani, batay sa pananaw ng Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyon, ang pag-alis mula sa lumang pandaigdigang kaayusan ay dapat isagawa nang may kapangyarihan at karunungan. Ang pagpapanatili ng posisyon ng Iran ay nangangailangan ng pagkilala sa kaaway at pagtutok sa sariling kakayahan. Binigyang-diin niya na ang kalayaan ay pangunahing kundisyon ng pag-unlad; ipinakita ng kasaysayan na ang pag-asa sa Kanluran ay hindi kailanman nagbunga ng tunay na kaunlaran. Aniya, may mga bansa sa rehiyon na bagama’t mukhang maunlad, ay walang kalayaan—at ang mapanghamak na pagtrato ni Trump sa kanilang mga pinuno ay patunay nito. Tanging ang Iran ang tumindig laban sa ganitong pagtrato.
Isang Agham-Pangkalinangang Kumperensya
Ibinahagi ng kalihim ng kumperensya na mula noong nakaraang taon, mahigit 550 abstrak at 460 artikulong pang-agham ang isinumite, at ang mga napiling akda ay ilalathala sa 12 tomo. Mahigit 50 panayam at maraming pagpupulong ang isinagawa sa iba’t ibang lungsod ng Iran at ilang bansa sa rehiyon. Aniya, ang layunin ng kumperensya ay lumikha ng diskursong pang-agham at pangkabihasnan tungkol sa papel ng Iran sa bagong pandaigdigang kaayusan—hindi lamang basta maglathala ng mga papel.
Pag-unawa sa Kanluran sa Pananaw ng Kataas-taasang Pinuno
Si Dr. Habibollah Babaei, propesor sa Unibersidad ng Baqir al-Ulum, ay nagsabing ang pananaw ng Kataas-taasang Pinuno sa Kanluran ay natatangi at nakabatay sa dalawang haligi:
1. Karanasan sa antas ng pamumuno – ang malalim na pag-unawa sa kabihasnang Kanluranin mula sa pananaw ng pamumuno sa ummah.
2. Batay sa Qur’an – ang bawat mahalagang posisyon tungkol sa Kanluran ay may ugat sa mga talata ng Qur’an, na bumabalanse sa teolohiyang Qur’aniko at karanasang panlipunan.
Sikolohikal na Pagsusuri sa Pangingibabaw ng Kanluran
Ayon kay Babaei, ang Kataas-taasang Pinuno ay tumutok din sa sikolohikal na aspeto ng dominasyon ng Kanluran. Aniya, ang Kanluran ay gumagamit ng tatlong taktika laban sa mga malalayang bansa: panlilinlang, pananakot, at panghahamak—upang iparamdam ang kahinaan. Ngunit sa Qur’an, ang “pagpapahina” ay hindi tunay na kawalan ng kakayahan, kundi ang pagpaparamdam ng kahinaan. Kapag nalampasan ito ng isang bansa, natutuklasan nito ang tunay na lakas nito.
Pananampalataya at Kamalayan Laban sa Takot
Sa pananaw ni Babaei, ang tunggalian sa pagitan ng Iran at Kanluran ay hindi lamang pampulitika kundi isang labanan ng dalawang pananaw sa mundo: ang isa ay nakabatay sa takot at panghahamak, at ang isa ay sa pananampalataya at dangal. Ang paninindigan ay susi upang mapagtagumpayan ang sikolohikal na dominasyon ng Kanluran.
Patuloy na Impluwensiya ng Kanluran sa Iran
Ayon kay Dr. Foad Izadi ng Unibersidad ng Tehran, bagama’t sarado na ang embahada ng Amerika, ang impluwensiyang pangkaisipan at pangkultura nito ay nananatili sa Iran. Binanggit niya na karamihan sa mga aklat sa agham panlipunan sa mga unibersidad ay salin mula sa Kanluran, na nagpapakita ng patuloy na presensiya ng Kanluran sa larangan ng edukasyon, kultura, at ekonomiya.
Iran at Amerika: Isang Salungatang Pangkabihasnan
Ayon kay Izadi, ang ugat ng alitan sa pagitan ng Iran at Amerika ay hindi ang pagsakop sa embahada, kundi ang kalikasang mapagpalaya ng Rebolusyong Islamiko. Aniya, ang problema ay pang-ugat at pangkabihasnan, at ang paniniwalang malulutas ito sa pamamagitan ng kompromiso ay isang simplistikong pananaw. Idiniin niyang hindi kailanman tinatanggap ng Amerika ang kalayaan ng mga bansa.
Pagturing ng Amerika sa mga Bansa
Ibinahagi ni Izadi na ayon sa isang aklat sa patakarang panlabas ng Amerika, hinahati ng Washington ang mga bansa sa apat:
1. Mga walang halaga
2. May yaman ngunit walang kapangyarihan
3. Mga tagasunod ng Amerika (tulad ng Japan at South Korea)
4. Mga malalayang bansa na tumututol sa dominasyon
Bago ang rebolusyon, kabilang ang Iran sa mga tagasunod. Ngunit pagkatapos nito, naging isa ito sa mga malalayang bansa—kaya’t naging target ng mga parusa. Aniya, ang nais ng Kanluran ay ibalik ang Iran sa pagiging sunud-sunuran, ngunit pinutol na ng Rebolusyong Islamiko ang tanikala ng dominasyon.
