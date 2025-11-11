Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Batay sa sinabini Mohammad Nejah Ali, isang kilalang analyst mula sa Iraq, ang resulta ng halalan sa parliyamento ay may direktang kaugnayan sa planong Amerikano-Israel na tinatawag na "Abraham Accords". Aniya, layunin ng Washington na gawing bahagi ang Baghdad ng prosesong ito ng normalisasyon upang ihiwalay ang Iraq mula sa Axis of Resistance.
Halalan sa Iraq 2025: Isang Makasaysayang Pagsubok
Ang ika-anim na halalan sa parliyamento ng Iraq ay gaganapin sa Nobyembre 11, 2025. Mahigit 21 milyong mamamayan ang kwalipikadong bumoto, at halos 9,000 kandidato mula sa 31 koalisyon ang maglalaban-laban para sa 329 puwesto sa Kapulungan ng mga Kinatawan.
Panghihimasok ng Amerika sa Pulitika ng Iraq
Mula pa noong mga nakaraang buwan, aktibong minamanman ng pamahalaan ng Amerika ang kalagayang pampulitika ng Iraq. Sa pamamagitan ng pang-aakit, pananakot, at panghihikayat, sinusubukan nitong palakasin ang mga partidong kaalyado sa Amerika sa halalan. Ginagawa ito sa tulong ng ilang kilalang personalidad sa Iraq na may anyong relihiyoso at rebolusyonaryo, ngunit sa likod nito ay malapit sa mga interes ng Amerika at Israel.
Panayam kay نجاح محمد علی: Papel ng mga Panlabas na Manlalaro
Sa panayam ng ABNA, ipinaliwanag ni نجاح محمد علی na ang halalan sa Iraq ay hindi lamang tunggalian ng mga lokal na partido. Ito ay isang entablado kung saan ang mga panlabas na manlalaro—lalo na ang Amerika at ilang bansa sa Persian Gulf—ay nagsisikap na hubugin ang kinabukasan ng Iraq. Samantala, ang Iran at ang Axis of Resistance ay maingat na binabantayan ang prosesong ito, dahil ang resulta ay maaaring makaapekto sa balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon.
Papel ni Mark Sawaya, Espesyal na Sugo ng Amerika
Ayon kay نجاح محمد علی, si Mark Sawaya, ang espesyal na sugo ng Amerika sa Iraq, ay hindi lamang tagamasid ng halalan kundi aktibong tagapagdisenyo ng bagong pulitikal na mapa ng Iraq. Bago ang halalan, nakipagpulong siya sa mga elitista at media sa Baghdad at Erbil. Pagkatapos ng halalan, inaasahang gagamit siya ng diplomasya at pondo upang itulak ang bagong pamahalaan patungo sa mga layunin ng Amerika—kasama na ang normalisasyon ng ugnayan sa Israel.
Halalan sa Iraq 2025: Labanan sa Pagitan ng Kalayaan at Dominasyon
Kompetisyon ng mga Shiite na Partido
Ang halalan ay tila tunggalian sa pagitan ng Koalisyon ng Estado ng Batas sa pamumuno ni Nouri al-Maliki at ng Partidong Rekonstruksiyon at Pag-unlad sa pamumuno ni Al-Sudani. Ngunit ayon kay نجاح محمد علی, wala sa kanila ang tunay na kinatawan ng linya ng resistensya o ng relihiyosong pamumuno sa Najaf.
Papel ng Mamamayan
Ang malawak na partisipasyon ng mamamayan ay nag-iisang pag-asa upang mapanatili ang pambansang soberanya at hadlangan ang panghihimasok ng mga dayuhan. Ang mga tangkang bilhin o sirain ang mga voter ID ay patunay ng takot ng ilang grupo sa mulat at responsableng mamamayan. Aniya, ang hindi pagboto ay pagpapaubaya ng bansa sa mga tagapagtaguyod ng mga proyekto ng Washington at Israel. Ang pag-boycott ng halalan ay hindi protesta kundi pagsuko sa mga plano ng kaaway.
Kaugnayan sa "Abraham Accords"
Ang resulta ng halalan ay may direktang kaugnayan sa planong Amerikano-Israel na "Abraham Accords". Layunin ng Washington na isama ang Baghdad sa prosesong ito ng normalisasyon upang ihiwalay ang Iraq mula sa Axis of Resistance. Ang suporta ni Mark Sawaya sa ilang kandidato ay bahagi ng planong ito, dahil alam niyang may mga handang makipag-ugnayan sa Israel—una nang lihim, kalaunan ay lantaran. Layunin ng proyektong ito ang pagbuwag sa mga puwersa ng resistensya, paghina ng impluwensiya ng Iran, at pagwawakas ng makasaysayang papel ng Iraq sa pagtatanggol sa Palestina.
Sagot sa mga Akusasyon ng Panghihimasok ng Iran
Ang mga akusasyon laban sa Iran ay lumang taktika ng mga media na kaalyado ng Amerika at Israel upang pagtakpan ang kanilang sariling panghihimasok. Ayon kay نجاح محمد علی, hindi layunin ng Iran ang dominasyon, kundi ang katatagan at tunay na kalayaan ng Iraq. Sa kabilang banda, ang presensiya ng mga opisyal tulad ni Sawaya, ang pondo ng mga Amerikanong media sa Baghdad at Erbil, at ang hayagang suporta ng Washington sa ilang kandidato ay mga malinaw na halimbawa ng dayuhang panghihimasok.
Epekto sa Hachd al-Shaabi at mga Tropang Amerikano
Ang halalan ay may direktang epekto sa dalawang kritikal na isyu:
Pagbuwag sa Hashd al-Shaabi: Kung mananatili sa kapangyarihan ang mga maka-Amerika, sisimulan ang unti-unting pagbuwag at pagsanib ng Hachd sa hukbong sandatahan bilang bahagi ng tinatawag na "repormang estruktural".
Pag-alis ng mga tropang Amerikano: Kung mananatili ang mga pambansang puwersa at mataas ang partisipasyon ng mamamayan, maaaring maisakatuparan ang tunay na pag-alis ng mga puwersang mananakop.
Papel ng "Coordinating Framework"
Ang tinatawag na Coordinating Framework ay lumayo sa mga prinsipyo nito sa mga nakaraang taon. Sa halip na umasa sa relihiyosong pamumuno sa Najaf at sa kalooban ng mamamayan, nakipagkasundo ito sa Amerika at mga kaalyado nito sa mga pansamantalang taktika. Ang ganitong hakbang ay nakakasira sa pagkakaisa ng mga Shiite at naglalagay sa pambansang seguridad ng Iraq sa panganib.
Isang Makasaysayang Pagsubok
Ang halalan sa 2025 ay isang makasaysayang pagsubok. Kailangang pumili ang mamamayan sa pagitan ng:
Landas ng resistensya, kalayaan, at pakikiisa sa mga bansang lumalaban sa neokolonyalismo.
O pagsuko sa presyur ng Amerika at Israel
Ang kinabukasan ng Iraq ay hindi matutukoy sa mga lihim na kasunduan, kundi sa kamalayan at pasya ng mamamayan. Kung gising ang sambayanan, walang dayuhang kapangyarihan ang makakakontrol sa kapalaran ng banal na lupang ito.
Babala sa Pandaraya
Sa huli, binatikos ni نجاح محمد علی ang isang kampanya ng ilang grupo na hinihikayat ang mga botante na tanggapin ang suhol, kunan ng larawan ang balota, at pagkatapos ay sirain ito. Aniya, ito ay isang malinaw na panawagan sa pandaraya, na labag sa batas ng Islam at moralidad, at taliwas sa fatwa ni Ayatollah Sayyid Muhammad Sadiq al-Sadr na nagsasabing ang pagnanakaw sa magnanakaw ay hindi katanggap-tanggap, at ang panlilinlang ay bawal kahit sa tiwali.
Ang ganitong pag-uugali ay isang mapanganib na paglihis sa etika ng pulitika, na nagpapahina sa tiwala ng mamamayan at sa kredibilidad ng mga grupong relihiyoso sa larangan ng politika.
