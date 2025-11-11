Panahon ng Olive, Panahon ng Teror: Tumitinding Karahasan ng mga Settler sa West Bank

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ayon sa ulat ng ABNA News Agency, ang karahasan ng mga Israeli settler sa West Bank ay pumasok na sa isang bagong yugto ng organisadong agresyon. Ang mga pag-atake ay nakatuon sa pagpatay at pananakot sa mga magsasaka, mamamahayag, at internasyonal na aktibista—at patuloy itong nangyayari sa ilalim ng katahimikan ng pandaigdigang komunidad at pakikipagsabwatan ng mga puwersang mananakop.
Pag-atake sa mga Magsasaka ng Olive
Sa isang insidente sa Jabal Qamas, lungsod ng Beita, habang nag-aani ng olive ang mga Palestino, isang photojournalist ng Reuters ang malubhang binugbog sa ulo gamit ang baton. Ayon sa ulat, sinubukan siyang patayin, ngunit naligtas dahil sa helmet at tulong ng kanyang security adviser. Sa insidenteng ito, anim na mamamahayag at higit sa sampung iba pa—kabilang ang mga magsasaka at internasyonal na aktibista—ang nasugatan.
Organisadong Karahasan
Ayon kay Monther Amira, isang aktibistang Palestino, humigit-kumulang 50 settler ang lumahok sa pag-atake. Sinabi niya: “May plano silang pumatay. Si Ranin Sawafteh ay brutal na binugbog, ngunit naligtas dahil sa protective gear.” Binanggit din niya ang isang katulad na insidente sa simula ng olive harvest season, kung saan sinunog ng mga settler ang mga sasakyan ng isang pamilyang Palestino at sinira ang mga puno ng olive.
Karahasan sa Iba’t Ibang Lugar
Sa nakaraang araw, naganap ang mga sumusunod na insidente:
• Pagsunog ng bahay sa Abu Falah
•Pagputol ng mga puno ng olive sa Deir Jarir
• Pagnanakaw ng ani sa Aqraba
•Pananakit sa pitong katao sa Al-Ma’azi, hilaga ng Jerusalem
Kawalan ng Hustisya
Ayon sa Yedioth Ahronoth, iniimbestigahan ng pulisya ng Israel ang mga insidente, ngunit wala pang naaaresto. Mula nang maupo si Itamar Ben-Gvir bilang Ministro ng Panloob na Seguridad, bihira na ang pag-aresto sa mga mararahas na settler. Dagdag pa rito, iniutos ni Minister Yisrael Katz ang pagtigil sa paggamit ng administrative detention laban sa mga Hudyo.
Datos mula sa UN at mga Organisasyon
• Ayon sa United Nations, umabot sa 264 insidente ng karahasan ng settler noong Oktubre—ang pinakamataas sa loob ng dalawang dekada.
• Mahigit 3,200 Palestino ang napaalis, daan-daan ang nasugatan, at maraming kabuhayan ang nawala.
• Ang Komite ng Resistensya laban sa Pader at Settlements ay nagtala ng 278 insidente kabilang ang pambubugbog, arbitraryong pag-aresto, paghihigpit sa paggalaw, pananakot, at direktang pamamaril.
