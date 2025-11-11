Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pagtaas ng migrasyon ng mga kabataang Briton patungong Dubai ay nagpapakita ng malalim na krisis sa loob ng UK—isang “silent bleeding of talent” na may malawak na implikasyon sa ekonomiya, lipunan, at hinaharap ng bansa.
Bakit kaya Umaalis ang mga Kabataang Briton?
Ayon sa ulat ng Financial Times, dumarami ang kabataang Briton na lumilipat sa ibang bansa, partikular sa Dubai, dahil sa mga sumusunod na dahilan:
Mababang sahod: Hindi tumutugma ang kita sa taas ng gastusin sa UK, lalo na sa mga urban centers.
Mabigat na buwis: Ang income tax at iba pang bayarin ay nagpapabigat sa kabuhayan ng mga kabataan.
Krisis sa pabahay: Mataas ang presyo ng bahay, kulang ang abot-kayang tirahan, at mahirap makakuha ng mortgage.
Pagkawala ng pag-asa sa ekonomiya: Marami ang naniniwalang hindi na sila makakaangat sa UK, kaya naghahanap ng alternatibo sa ibang bansa.
Ang British Council ay nag-ulat na **tatlo sa bawat apat na kabataang Briton ay seryosong nag-iisip na magtrabaho o manirahan sa ibang bansa.
Bakit Dubai?
Ang Dubai ay naging **pinakapopular na destinasyon** para sa mga Briton dahil sa mga sumusunod:
Walang income tax: Malaking ginhawa ito para sa mga propesyonal na gustong mag-ipon o mag-invest.
Mas magandang lifestyle: Mainit ang klima, moderno ang imprastruktura, at mataas ang kalidad ng buhay.
Pagkakataon sa karera: Maraming oportunidad sa sektor ng teknolohiya, negosyo, at serbisyo.
Pagtaas ng migrasyon: Sa nakalipas na limang taon, tumaas ng higit sa 400% ang bilang ng mga Briton na nag-aapply para sa migrasyon sa UAE.
“Silent Bleeding of Talent”: Isang Panganib sa UK
Tinawag ng mga eksperto ang phenomenon na ito bilang“silent bleeding of talent”—isang tahimik ngunit malawakang pag-alis ng mga edukado, may kakayahan, at ambisyosong kabataan mula sa UK. Ayon kay Camilla Stowell ng Rathbones Wealth Management, **parami nang parami ang Briton na naghahanap ng mas magandang kinabukasan sa ibang bansa.
Ang ganitong migrasyon ay may mga epekto:
Pagkawala ng skilled labor** sa UK
Pagbaba ng innovation at entrepreneurship
Pagtaas ng pressure sa mga natitirang sektor ng ekonomiy
Pagkakawatak-watak ng lipunan**, lalo na kung ang mga kabataan ay nawawalan ng tiwala sa Sistema.
Komentaryo: Isang Hamon sa Pamahalaan
Ang migrasyon ng kabataan ay hindi simpleng personal na desisyon—ito ay **indikasyon ng sistemikong problema. Kung hindi agad matutugunan ang mga isyung ito, maaaring humantong ito sa:
Brain drain** na magpapahina sa kompetitibong kakayahan ng UK
Pagkawala ng tiwala sa pamahalaan at institusyon
Pagtaas ng populasyon ng Briton sa ibang bansa, na maaaring magdulot ng bagong hamon sa diaspora policies.
Ang pamahalaan ng UK ay kailangang:
Magpatupad ng **reporma sa buwis at pabahay
Lumikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho
Palakasin ang tiwala ng kabataan sa kinabukasan ng bansa
Konklusyon
Ang paglipat ng kabataang Briton sa Dubai ay hindi lamang usapin ng migrasyon—ito ay salamin ng krisis sa loob ng UK. Sa harap ng mabigat na buwis, krisis sa pabahay, at kawalan ng pag-asa, pinipili ng kabataan ang bagong simula sa ibang lugar. Kung hindi ito matutugunan, ang “silent bleeding” ay maaaring maging isang malawakang pagdurugo ng kinabukasan ng bansa.
