  1. Home
  2. serbisyo
  3. Gitnang-silangan

Paglabag ng Israel sa kasunduan ng tigil-putukan sa Gaza

11 Nobyembre 2025 - 08:54
News ID: 1749071
Paglabag ng Israel sa kasunduan ng tigil-putukan sa Gaza

Ayon sa pahayag ng Hamas, sa panahon ng kasunduan ng tigil-putukan, 271 Palestino ang napatay, kung saan mahigit 91% ay mga sibilyan. Sa mga ito:

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-    Batay sa pahayag ng Hamas, sa panahon ng kasunduan ng tigil-putukan, 271 Palestino ang napatay, kung saan mahigit 91% ay mga sibilyan. Sa mga ito:

107 ay mga bata

39 ay kababaihan

9 ay matatanda

Bukod pa rito, 622 sibilyan ang nasugatan, kabilang ang:

221 bata

137 kababaihan

33 matatanda

Ang mga insidenteng ito ay naganap sa loob ng tinatawag na “yellow line”, ang lugar na dapat ay ligtas sa ilalim ng kasunduan. Ayon sa Hamas, ito ay patunay ng sadyang pag-target sa mga walang kalaban-laban.

Pagharang sa Tulong ng UNRWA

Isa pang paglabag ay ang pagharang ng mga puwersa ng Israel sa pagpasok ng tulong mula sa UNRWA, ang ahensiyang pangkawanggawa ng UN para sa mga Palestinian refugee. Dahil dito:

Higit sa 6,000 kargamento ng mahahalagang suplay tulad ng pagkain, gamot, at tubig ang naipon at hindi naipamahagi.

Lumalala ang humanitarian crisis sa Gaza, lalo na sa mga bata at matatanda.

Epekto sa Rehiyon at Pandaigdigang Reaksyon

Ang mga paglabag na ito ay nagdudulot ng:

Pagtaas ng tensyon sa rehiyon

Pagkawala ng tiwala sa mga kasunduan sa kapayapaan

Paglala ng krisis sa mga refugee at displaced persons

Bagama’t may mga pahayag ng pagkabahala mula sa mga internasyonal na organisasyon, kulang pa rin ang konkretong aksyon upang pigilan ang patuloy na karahasan.

Pagsusuri: Isang Hamon sa Katarungan

Ang mga ulat na ito ay nagpapakita ng malalim na krisis sa karapatang pantao sa Gaza. Ang pag-target sa mga sibilyan, lalo na ang mga bata, ay labag sa internasyonal na batas. Ang pagharang sa tulong ay isang uri ng collective punishment na ipinagbabawal sa ilalim ng Geneva Conventions.

Kung hindi kikilos ang pandaigdigang komunidad, ang mga paglabag na ito ay maaaring:

Magpatuloy nang walang pananagutan

Magdulot ng mas matinding krisis sa Gaza

Magpahina sa mga pagsisikap para sa pangmatagalang kapayapaan.

………

328

Your Comment

You are replying to: .
captcha