Paglabag ng Israel sa kasunduan ng tigil-putukan sa Gaza

Batay sa pahayag ng Hamas, sa panahon ng kasunduan ng tigil-putukan, 271 Palestino ang napatay, kung saan mahigit 91% ay mga sibilyan. Sa mga ito:
107 ay mga bata
39 ay kababaihan
9 ay matatanda
Bukod pa rito, 622 sibilyan ang nasugatan, kabilang ang:
221 bata
137 kababaihan
33 matatanda
Ang mga insidenteng ito ay naganap sa loob ng tinatawag na “yellow line”, ang lugar na dapat ay ligtas sa ilalim ng kasunduan. Ayon sa Hamas, ito ay patunay ng sadyang pag-target sa mga walang kalaban-laban.
Pagharang sa Tulong ng UNRWA
Isa pang paglabag ay ang pagharang ng mga puwersa ng Israel sa pagpasok ng tulong mula sa UNRWA, ang ahensiyang pangkawanggawa ng UN para sa mga Palestinian refugee. Dahil dito:
Higit sa 6,000 kargamento ng mahahalagang suplay tulad ng pagkain, gamot, at tubig ang naipon at hindi naipamahagi.
Lumalala ang humanitarian crisis sa Gaza, lalo na sa mga bata at matatanda.
Epekto sa Rehiyon at Pandaigdigang Reaksyon
Ang mga paglabag na ito ay nagdudulot ng:
Pagtaas ng tensyon sa rehiyon
Pagkawala ng tiwala sa mga kasunduan sa kapayapaan
Paglala ng krisis sa mga refugee at displaced persons
Bagama’t may mga pahayag ng pagkabahala mula sa mga internasyonal na organisasyon, kulang pa rin ang konkretong aksyon upang pigilan ang patuloy na karahasan.
Pagsusuri: Isang Hamon sa Katarungan
Ang mga ulat na ito ay nagpapakita ng malalim na krisis sa karapatang pantao sa Gaza. Ang pag-target sa mga sibilyan, lalo na ang mga bata, ay labag sa internasyonal na batas. Ang pagharang sa tulong ay isang uri ng collective punishment na ipinagbabawal sa ilalim ng Geneva Conventions.
Kung hindi kikilos ang pandaigdigang komunidad, ang mga paglabag na ito ay maaaring:
Magpatuloy nang walang pananagutan
Magdulot ng mas matinding krisis sa Gaza
Magpahina sa mga pagsisikap para sa pangmatagalang kapayapaan.
