Ang UN ay nananawagan ng agarang aksyon mula sa pandaigdigang komunidad upang pigilan ang patuloy na karumal-dumal na krimen sa El Fasher, sa Sudan

Sa isang matinding pahayag, sinabi ni Volker Türk, UN High Commissioner for Human Rights, na "ang mga kasuklam-suklam na krimen ay malinaw na nagaganap sa El Fasher" at nanawagan siya sa mga bansa na kumilos agad bago pa man opisyal na ideklara ang genocide.
Ang lungsod ng El Fasher sa rehiyon ng Darfur ay sinakop ng Rapid Support Forces (RSF) noong Oktubre 23, 2025.
Mula noon, may mga ulat ng mass killings, rape, at karahasang may motibong etniko.
Ayon sa UN, libu-libong sibilyan ang naipit sa lungsod, walang sapat na pagkain o tubig, at ang ilan ay napilitang kumain ng balat ng mani o pagkain ng hayop upang mabuhay.
Pagbaril sa mga Tumatakas at Mass Graves
Ayon sa UN at mga lokal na grupo ng doktor, ang mga sibilyang sumusubok tumakas ay binabaril ng RSF.
May mga ulat din ng pagsunog ng mga bangkay at mass graves, na sinasabing paraan upang itago ang ebidensya ng genocide.
Ang mga kampo ng mga lumikas ay labis na siksikan at kulang sa suplay, ayon sa mga ulat mula sa Al Dabbah at Tawila.
Panawagan para sa Pandaigdigang Aksyon
Binibigyang-diin ni Türk na:
Ang paglusob at pagharang sa mga sibilyan ay isang krimen sa ilalim ng internasyonal na batas.
Ang mga bansa ay hindi dapat maghintay ng pormal na deklarasyon ng genocide bago kumilos.
Ang pananahimik ay maaaring magpahintulot sa patuloy na pagdurusa at pagkawasak ng mga komunidad.
Konteksto: Digmaang Sibil sa Sudan
Ang RSF at ang militar ng Sudan ay nasa digmaan para sa kapangyarihan mula pa noong Abril 2023, na nagdulot ng:
Pagkamatay ng libu-libo
Paglikas ng milyon-milyon
Pagkawasak ng mga lungsod at kabuhayan
Ang El Fasher, na dating ligtas, ay naging sentro ng karahasan nitong mga nakaraang linggo.
Konklusyon
Ang mga ulat mula sa El Fasher ay nagpapakita ng isang lumalalang krisis sa karapatang pantao. Ang panawagan ng UN ay malinaw: kailangang kumilos ang mundo ngayon. Ang pagkabigo ng internasyonal na komunidad na tumugon ay maaaring magresulta sa isa na namang trahedya ng katahimikan sa harap ng karahasan.
