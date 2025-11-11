“Itim na Araw” ng Industriya ng Abyasyon sa Amerika

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mahigit 12,000 aberya sa flight ang naganap sa U.S. sa gitna ng shutdown ng pamahalaan, habang si Pangulong Donald Trump ay nagbanta ng bawas-sahod sa mga absent na air traffic controllers at nag-alok ng $10,000 bonus sa mga patuloy na nagtrabaho.
Noong Nobyembre 10, 2025, naitala ang pinakamatinding krisis sa transportasyong panghimpapawid ng U.S. mula pa noong huling government shutdown:
• Mahigit 10,000 flight ang naantala
• Halos 3,000 flight ang kinansela
• Ang sanhi: matinding kakulangan sa air traffic controllers, pagod na mga tauhan, at kawalan ng bayad dahil sa federal shutdown.
Ang Federal Aviation Administration (FAA) ay nagbawas ng 10% ng domestic flights sa 40 pangunahing paliparan upang maibsan ang pagod ng mga controller na hindi pa rin nababayaran.
Tugon ni Pangulong Trump: Banta at Bonus
Sa gitna ng krisis, naglabas ng pahayag si Pangulong Donald Trump sa Truth Social:
• “All Air Traffic Controllers must get back to work, NOW!!! Anyone who doesn’t will be substantially ‘docked.’”
• Nagbanta siya ng bawas-sahod sa mga hindi nag-report sa trabaho.
•Nag-alok ng $10,000 bonus sa mga tinawag niyang “true Patriots” na patuloy na nagtrabaho sa kabila ng shutdown.
Ayon sa mga ulat, ang mga absent na controller ay maaaring palitan ng mga bagong tauhan, habang ang mga nanatili ay bibigyan ng gantimpala bilang pagkilala sa kanilang serbisyo.
Epekto sa Ekonomiya at Seguridad
Ang krisis ay may malawak na epekto:
• Pagkaantala ng libu-libong pasahero
• Pagkalugi ng mga airline at negosyo
• Pagtaas ng panganib sa kaligtasan ng flight operations
Ang mga eksperto ay nagbabala na kung hindi agad maresolba ang isyu ng bayad at staffing, maaaring magpatuloy ang aberya sa mga susunod na linggo.
Konklusyon
Ang nangyaring aberya ay hindi lamang teknikal na problema, kundi isang krisis sa pamamahala at labor relations. Sa gitna ng shutdown, ang mga air traffic controller ay nasa sentro ng tunggalian—pinipilit magtrabaho nang walang bayad, habang ang pamahalaan ay naglalabas ng gantimpala at banta. Ang kinabukasan ng industriya ay nakasalalay sa mabilis at makatarungang solusyon.
………….
328
Your Comment