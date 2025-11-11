Mula Stimulus Patungong Pagbabayad-Utang: Bagong Anunsyo ni Trump

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump na ang natitirang pondo mula sa mga $2,000 stimulus checks ay ilalaan sa pagbawas ng pambansang utang, gamit ang kita mula sa mga taripa sa mga inaangkat na produkto.
Ayon sa mga ulat mula sa TIME, Economic Times, at USA Today, naglabas ng pahayag si Pangulong Trump noong Nobyembre 9, 2025, na nagsasabing:
- Ang natitirang bahagi ng mga $2,000 stimulus checks para sa mga low- at middle-income Americans ay hindi na ipamamahagi, kundi gagamitin sa pagbabayad ng pambansang utang ng U.S.
- Ang pondo ay magmumula sa kita mula sa mga taripa sa inaangkat na produkto, partikular mula sa China, Mexico, at iba pang bansang may mataas na volume ng kalakal sa U.S.
“Malaking Kita” mula sa Taripa
Binanggit ni Trump sa Truth Social na:
“People that are against tariffs are fools. We are now the richest, most respected country in the world.”
- Ayon sa kanya, “trillions of dollars” ang kinita ng U.S. mula sa mga taripa.
- Ang mga taripang ito ay itinuturing niyang dividend para sa mamamayan, ngunit ngayon ay itututok sa pagbawas ng utang.
🧮 Epekto sa Ekonomiya
Ang desisyong ito ay may mga posibleng epekto:
- Pagbawas sa pampublikong utang, na kasalukuyang nasa mahigit $34 trilyon.
- Pagkawala ng inaasahang stimulus para sa milyun-milyong Amerikano, lalo na sa gitna ng inflation at kawalan ng trabaho.
- Pagtaas ng tensyon sa mga bansang tinatamaan ng taripa, na maaaring magdulot ng retaliatory measures.
Reaksyon ng Publiko
- Ayon sa Economic Times, maraming ekonomista ang nag-aalinlangan kung sapat ang kita mula sa taripa upang makabawas nang malaki sa utang.
- Samantala, ang ilang mamamayan ay nadismaya sa biglaang pagbabago ng layunin ng stimulus, lalo na’t marami ang umaasa sa karagdagang tulong pinansyal.
Konklusyon
Ang hakbang ni Trump ay isang strategic pivot mula sa direktang tulong patungong fiscal consolidation. Bagama’t maaaring makatulong ito sa pambansang utang, maaaring magdulot ito ng kawalan ng tiwala sa mga pangakong stimulus, lalo na sa mga sektor na pinakaapektado ng krisis pang-ekonomiya.
