Isang Makasaysayang Pagpupulong ni al-Julani at Trump sa White House

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang opisyal na pagbisita ni Abu Mohammad al-Julani sa White House at ang kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Donald Trump ay nagmarka ng makasaysayang pagbabago sa ugnayan ng Syria at Estados Unidos, matapos ang dekada ng tensyon, digmaan, at parusa.
Noong Nobyembre 10, 2025, si Abu Mohammad al-Julani (kilala rin bilang Ahmad al-Sharaa), pansamantalang pangulo ng Syria, ay bumisita sa White House at nakipagpulong kay Pangulong Donald Trump. Ayon sa mga ulat mula sa Times of Israel, Al Jazeera, at CBS News:
• Ito ang kauna-unahang opisyal na pagbisita ng isang lider ng Syria sa Washington mula noong 1946, nang makamit ng bansa ang kalayaan mula sa France.
• Ang pagpupulong ay naglalayong tapusin ang dekada ng pag-iwas at parusa mula sa U.S. laban sa Syria, lalo na matapos ang pagbagsak ng dating pangulo na si Bashar al-Assad.
Usapan Tungkol sa Kapayapaan
Ayon sa Chairman ng U.S. House Foreign Affairs Committee:
• Tinanong niya si Julani: “Bakit hindi na tayo magkaaway?”
• Sagot ni Julani: “Nais kong makalaya mula sa nakaraan, maglingkod sa aking bayan, at maging isang dakilang kaalyado ng Amerika.”
Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng intensyon ni Julani na baguhin ang imahe ng Syria mula sa bansang may kaugnayan sa terorismo tungo sa isang mapayapang kaalyado ng Kanluran.
Pag-alis sa Listahan ng Terorista
• Tatlong araw bago ang pagpupulong, tinanggal ng U.S. ang pangalan ni Julani mula sa listahan ng “Specially Designated Global Terrorists”, isang hakbang na nagbigay-daan sa diplomatikong pakikipag-ugnayan.
• Kasama rin sa pagbisita ang pagpapaluwag ng mga parusa sa Syria, at pagtalakay sa mga oportunidad sa ekonomiya at seguridad.
Reaksyon at Implikasyon
Ang pagpupulong ay tinanggap ng ilan bilang:
• Pagkilala sa bagong pamumuno sa Syria
• Pagkakataon para sa rekonsilyasyon at kapayapaan sa rehiyon
• Pagbubukas ng pinto sa mga negosasyon sa ekonomiya, seguridad, at humanitarian aid
Ngunit may mga kritiko rin na nag-aalinlangan sa biglaang pagbabago ng posisyon ng U.S., lalo na’t si Julani ay dating lider ng Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), isang grupong may kaugnayan sa al-Qaeda.
Konklusyon
Ang pagpupulong nina Trump at Julani ay isang simbolikong hakbang patungo sa bagong yugto ng ugnayan ng Syria at Amerika. Sa kabila ng kontrobersya, ito ay maaaring magbukas ng mga oportunidad para sa kapayapaan, rekonstruksiyon, at diplomatikong pag-unlad sa Gitnang Silangan.
