Paninindigan ng Hamas: Walang Negosasyon sa Pag-aalis ng Armas ng Resistensya

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Hamas ay mariing tumutol sa panukalang resolusyon ng U.S. sa UN na naglalayong unti-unting tanggalin ang armas ng resistensya bago pa man maitatag ang isang malayang estado ng Palestina.
Ayon sa ulat ng Al Jazeera at Asharq Al-Awsat, ipinahayag ng Hamas na ang armas ng resistensya ay hindi maaaring isuko hangga’t wala pang malayang estado ng Palestina. Ang pahayag ay tugon sa bagong draft resolution ng Estados Unidos sa United Nations Security Council, na naglalayong:
• Unti-unting tanggalin ang armas ng Hamas at iba pang grupong resistensya
• Pahintulutan ang phased withdrawal ng Israeli Defense Forces mula sa Gaza
• Magtatag ng transitional governance structure sa ilalim ng Palestinian Authority
Ngunit ayon sa Hamas, ang disarmament ay hindi bahagi ng anumang negosasyon, maliban kung may katiyakan sa pagtatatag ng isang malayang estado ng Palestina.
Mga Detalye ng Resolusyon at Reaksyon
• Ayon kay Bishara Bahbah, isang mediator sa Gaza, may bukas na pag-uusap ang Hamas tungkol sa pagbibigay ng mabibigat na armas, ngunit hindi ang kabuuang disarmament.
• Sinabi ng mga opisyal ng U.S. na maaaring panatilihin ng Hamas ang mga magagaan na armas para sa internal security, ngunit ang mga mabibigat na armas ay kailangang isuko bilang bahagi ng peace plan ni Pangulong Donald Trump.
• Kasalukuyang tinatalakay sa UN ang deployment ng “stabilization forces” sa Gaza, upang tiyakin ang seguridad sa panahon ng transisyon.
Impluwensiya sa Negosasyon at Rehiyon
Ang panukalang resolusyon ay bahagi ng mas malawak na plano ng U.S. para sa:
• 60-araw na tigil-putukan
• Pagpapalaya ng mga bihag
• Pagbubukas ng Gaza sa internasyonal na pamumuhunan at humanitarian aid
Ngunit ayon sa Hamas, ang mga mungkahing ito ay hindi sapat kung hindi kinikilala ang karapatan ng mga Palestino sa kalayaan at seguridad.
Konklusyon
Ang paninindigan ng Hamas ay malinaw: ang armas ng resistensya ay simbolo ng karapatan sa pagtatanggol at hindi maaaring isuko nang walang kapalit na kalayaan. Sa harap ng mga panukalang resolusyon, nananatiling hamon ang pagkamit ng kapayapaan na may katarungan at pagkilala sa dignidad ng mga Palestino.
